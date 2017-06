Škrtel: Veľmi ma mrzí, že sme sa vykartovali ja i Jano Ďurica

(Kliknutím na obrázok zväčši, Slovenský kapitán Martin Škrtel v debate s rozhodcom Manuelom Gräfem počas zápasu v Litve.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, INTS KALNINS

„Za tieto tri body, ktoré sme získali, sme veľmi radi. Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas a najmä na základe vývoja našej skupiny bolo jasné, že víťazstvo veľmi potrebujeme. Práve preto sa teším z tohto pre nás veľmi dôležitého výsledku. Máme tri body a myslím si, že aj náš výkon bol kvalitný. Súboje s Litvou boli dosť odlišné, aj keď sme v nich vyhrali,“ uviedol 32-ročný obranca tureckého klubu Fenerbahce Istanbul v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu a pokračoval:

„Doma v Trnave (11. novembra 2016 – výsledok 4:0, pozn.) sme im dali dva rýchle góly, zaskočili sme ich tým a potom už sme jasne dominovali. Teraz sme strelili gól v prvom polčase, v druhom sme pridali ďalší, takže to nebolo také jednoznačné. Podľa mňa sme napriek tomu vo Vilniuse predviedli kvalitnejší výkon ako vlani v Trnave. Boli sme často pri lopte, držali sme ju, dobre sme kombinovali. Keď sme potrebovali hru upokojiť, tak sme ju upokojili, keď sme potrebovali ísť do brejku, tak sme išli do brejku. Asi by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že by sme na umelej tráve mohli hrávať aj doma (smiech, pozn.).“

Dúbravka si svoju úlohu zastal

Dlhodobý slovenský brankársky líder Matúš Kozáčik pre zranenie (je už po artroskopii) nemohol nastúpiť na sobotňajší duel v litovskej metropole. V jeho prípade sa tak stalo po 20 odchytaných súťažných stretnutiach: naposledy nestál medzi žrďami v súťažnom zápase 11. októbra 2013 v Pireu proti domácemu Grécku (tesná prehra SR 0:1, pozn.) v dueli kvalifikácie MS 2014. Príležitosť vo Vilniuse dostal Martin Dúbravka zo Slovan Liberec.

„Heco (prezývka Martina Dúbravku, pozn.) je už s nami v tíme dlho. Poznáme sa dobre z tréningov a svoju úlohu si v Litve zastal. Trochu ma mrzí, že sme mu nepomohli udržať čisté konto, ale dôležité sú tri body. Keby sme sa spýtali jeho, tiež by nemenil čisté konto za tri body,“ skonštatoval Škrtel na margo spolupráce s „novým“ brankárom.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Slovenskí futbalisti oslavujú víťazstvo nad Litvou s fanúšikmi.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, INTS KALNINS

Handlovský rodák je smutný zo skutočnosti, že v 40. min zápasu vo Vilniuse dostal žltú kartu a keďže je druhá (v predchádzajúcom kvalifikačnom dueli 26. marca v Ta'Qali proti Malte sa mu tiež „zažltilo“, pozn.), znamená to, že v najbližšom stretnutí kvalifikácie 1. septembra 2017 v Trnave proti Slovinsku bude Škrtel trénerovi Jánovi Kozákovi nútene chýbať.

A nebude sám, pretože v nadstavenom čase zápasu vo Vilniuse videl žltú kartu aj druhý slovenský stopér, o tri roky starší Ján Ďurica. Obaja ostrieľaní borci, ktorí majú v najcennejšom drese na konte dovedna 178 štartov a 10 gólov (Škrtel 90/6, Ďurica 88/4), nemôžu proti Slovincom nastúpiť.

Vstupenky na Slovincov sú už v predaji

„Veľmi ma mrzí, že sme sa v Litve vykartovali ja i Jano Ďurica (ten dostal prvú ŽK ešte 8. októbra 2018 v Ľubľane proti Slovinsku, pozn.). Spolu v stopérskom tandeme hrávame veľmi dlho, sme na seba zvyknutí. Faktom je, že za celý ten čas sa ešte nestalo, aby sme v nejakom zápase chýbali obaja naraz. Buď som nehral ja a on nastúpil alebo opačne. Žiaľ, v septembri doma so Slovinskom to bude bez nás,“ skonštatoval pre web SFZ Škrtel a doplnil:

„Každý je však nahraditeľný. Do tímu prišli noví mladí hráči z dvadsaťjednotky alebo tí, ktorí boli v mužstve predtým, či už je to Hubočan, Saláta alebo Gyombér, ktorí nás môžu zastúpiť. Ja verím, že aj zastúpia. Inak, pokiaľ ide o samotné žlté karty vo Vilniuse, myslím si, že predovšetkým tá moja bola veľmi prísna. Bol to môj prvý faul v zápase a hneď po ňom mi dal nemecký rozhodca žltú kartu. Žiaľ, je to realita a nemá zmysel sa nad tým pozastavovať. Som však rád, že nás do Litvy prišlo povzbudiť celkom dosť fanúšikov, pomohli nám a verím, že rovnako pomôžu chlapcom v septembri proti Slovincom.“

Mimochodom, vstupenky na spomenutý duel Slovensko – Slovinsko, ktorý sa hrá v Trnave 1. septembra, sú už v predaji.

Škrtel veľmi pozitívne vníma aj príchod mladých futbalistov do seniorskej reprezentácie. V nominácii trénera Jána Kozáka figurovali vo Vilniuse až piati hráči (Milan Škriniar, László Bénes, Matúš Bero, Stanislav Lobotka a Albert Rusnák), ktorí sa o pár dní predstavia v Poľsku na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku.

„Je to len dobré, že sa káder A-mužstva SR dopĺňa novou krvou. Všetci, ktorí prišli, ukázali na tréningoch alebo v zápasoch, že keď nastúpia, do ‚áčka‘ právom patria. Keď vidím generáciu, ktorá prichádza, tak sa nemusíme báť o budúcnosť nášho národného tímu. Vek nezastavíme, príde k prirodzenej obmene kádra. Myslím si však, že kvalita tu zostane,“ dodal kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel.