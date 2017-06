NÁZOR: Cesta do Ruska

MICHAL ZEMAN: Cesta do Ruska je otvorená. Nevedie po širokej a bezpečnej diaľnici, ale po výhre v Litve majú Slováci všetko vo svojich rukách.

Ak vyhrajú štyri zostávajúce zápasy, zabezpečia si priamy postup z prvého miesta v skupine.

Znamená to, že už nesmú nič stratiť. To je divoká úloha, jej splnenie predpokladá vyhrať aj v Londýne nad Anglickom. To sa javí ako najslabší článok odvážnej prognózy.

Angličania nie sú supermani. S odretými ušami zachraňovali teraz bod v Hampden Parku a vlani ich vyškolili v najdôležitejšom zápase roka (osemfinále ME) aj Islanďania. Mohli by sa teraz pochlapiť aj Slováci. Silnejšieho nezbiješ, ale pokúsiť sa o to musíš, ako vraveli elánisti v Rabake.

Aj táto kvalifikácia prináša paradox. Kým jej prvá časť, v ktorej mužstvo odohralo šesť zápasov, sa ťahala viac ako deväť mesiacov, teraz sa všetko ostatné zomelie za mesiac a týždeň. Ešte viac ako inokedy rozhodne aktuálna forma i zdravotný stav. Aj to, ako na tom bude Hamšík, lebo ak ne(za)hrá, mužstvo je polovičné.

Kým však príde na bitku vo Wembley, musí Kozák&tím zvládnuť súboj so Slovinskom. Ani to nebude nijaká selanka. Na tomto súperovi už raz takmer stroskotali slovenské postupové sny.

V skupine nastala situácia, ktorá sľubuje jesenný futbalový triler. Slováci, Angličania, ale aj Slovinci sú na tom podobne. Nemusia sa spoliehať na iných, v prípade stopercentného zisku pocestujú do Ruska.

Jeseň bude mať grády ako škótska whisky, ktorou si môžu Slováci v októbri v Glasgowe decentne pripiť na postup. K nemu potrebujú body a na ne aj lepší výkon ako v sobotu vo Vilniuse.