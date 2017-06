Kozák: Jeseň bude mať grády, napätie i divácku kulisu. O tom je futbal

Zverenci trénera Jána Kozáka proti domácemu tímu Litvy zvíťazili 2:1 v kvalifikácii MS 2018, splnili trojbodový predzápasový cieľ a udržali si druhé miesto v F-skupine s reálnou šancou ísť minimálne do baráže o miestenku na budúcoročný svetový šampionát.

Po hodine hry v litovskej metropole viedli gólmi Vladimíra Weissa a Mareka Hamšíka, domácim dovolili skorigovať až v nadstavenom čase stretnutia a vzápätí nemecký arbiter Manuel Gräfe poslednýkrát fúkol do píšťalky.

V hľadisku päťtisícového štadióna, kde bolo počuť aj hlasivky hosťujúcich priaznivcov, zavládla po dueli veľká radosť.

„Očakával som ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Domáci začali s obrovským nasadením, dôrazom v osobných súbojoch. Eliminovali našu silnú stránku – dobrú kombináciu. Bolo to také, kto z koho. Tu však bolo vidieť skúsenosť a kvalitu našich hráčov, pretože sme využili prvú šancu na skórovanie a tým pádom sa zápas otočil. Myslím si, že po Marekovom (Hamšík, pozn.) druhom góle bol úsek hry, ktorý sme mali úplne pod kontrolou,“ hovoril Kozák.

„Škoda, že nie všetci hráči boli optimálne fyzicky pripravení, hoci strašne veľa urobili počas tých desiatich dní prípravy v Šamoríne a Žiline, aby sa dostali do požadovaného stavu. V tom úseku hry pri vedení 2:0 sme mali dať ďalší gól a ísť do finálnej časti, zakončenia. Moji zverenci sa uspokojili ‚len‘ s držaním lopty. Zápas sme však mali pod kontrolou a dosiahli sme zaslúžené víťazstvo,“ zhodnotil v mixzóne Štadióna LFF vo Vilniuse ťažký kvalifikačný duel kormidelník A-mužstva SR Ján Kozák a pokračoval:

„Viacerí hráči už toho mali dosť. Predsa len hrať v tomto júnovom termíne dôležitý zápas a ešte na umelej tráve, kde niektorí hráči nastúpili vôbec po prvý raz či druhýkrát za život, je veľmi náročný. Škoda toho gólu v nadstavenom čase, ale škoda aj žltej karty pre obrancu Jána Ďuricu – bola zaslúžená a ešte sme aj dostali gól. Predtým bolo cítiť, že chlapci to majú pod kontrolou a duel vyhrajú. Nešli do súbojov tak, ako by mali ísť.“

Pri očakávanom víťazstve Slovinska nad Maltou (2:0) sa v „slovenskej“ F-skupine zrodil v bitke o Britániu medzi Škótskom a Anglickom nerozhodný výsledok 2:2.

Angličania tak majú na čele „efka“ 14 bodov, druhí Slováci tucet, tretí Slovinci 11 a štvrtí Škóti 8 bodov. Zahrala do slovenských nôt remíza z Glasgowa?

„Ja som si v prvom rade prial, aby sme zvládli náš sobotňajší zápas vo Vilniuse, aby bola zaujímavá jeseň a vyvrcholenie tejto eliminácie. Povedzme si úprimne: pred kvalifikáciou sme povedali, že Angličania budú lídri a štyri ďalšie mužstvá budú bojovať o barážové druhé miesto. To sa teraz aj potvrdzuje. Som rád, že sme v pozícii takej, v akej sme. Teším sa na jeseň, pretože tie zápasy budú mať grády, napätie, divácku kulisu a o tom je futbal,“ skonštatoval ďalej J. Kozák a doplnil:

„Úvod tejto kvalifikácie nám nevyšiel, dva razy sme podľahli 0:1. Aj vinou chlapcov, ako boli zbytočné kauzy, aj vinou ďalších okolností. Koncentrácia na zápasy nebola taká, ako si žiada kvalifikačný duel. Po druhej prehre v Slovinsku (0:1) sme sa dostali pod obrovský tlak víťazstva, Každý nasledujúci zápas sme potrebovali vyhrať. Pravidelne však vyhrávajú len tri či štyri mužstvá na svete. Štyri duely v rade sme zvládli (doma Škótsko /3:0/ a Litvu /4:0/, vonku Maltu /3:1/ a Litvu /2:1/), čo je obdivuhodné a ja sa z toho teším.“

Futbalisti Slovenska si najbližšie zmerajú sily 1. septembra proti Slovinsku, ktoré má v F-sukpine len o bod menej. Kozákovi zverenci však v tomto dôležitom dueli nastúpia oslabení, pretože vo Vilniuse dostali žlté karty obaja stopéri Martin Škrtel i Ján Ďurica – a musia jeden zápas nútene pauzovať. O tri dni neskôr 4. 9. čaká na Slovákov v Londýne duel proti Angličanom.

„Škoda najmä tej Škrtelovej žltej karty. Doplatil na to, že tesne predtým dostal ŽK aj domáci hráč. Rozhodca reagoval na Martinov zákrok hneď žltým ohodnotením. Rovnako Ďuricova žltá karta nemusela byť. Táto dvojica je zohraná, rešpektovaná, aj u súpera. Škoda, keby bol aspoň jeden z nich na úvod septembra proti Slovinsku k dispozícii,“ skonštatoval ďalej 63-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom Ján Kozák a dodal:

„Kvalifikácia MS 2018 je v tom zvláštna, že minimálne traja hráči – až na ten vlaňajší novembrový domáci vítazný zápas s Litvou (4:0) – absentovali. Aj teraz vo Vilniuse nám chýbali brankár Matúš Kozáčik, stredopoliar Juraj Kucka a útočník Adam Nemec Káder nemáme taký široký. Dobré je, že mladí hráči sa dostávajú medzi tých skúsených, ktorí ich prijali, pretože majú kvalitu. V sobotu v Litve debutoval v seniorskej reprezentácii László Bénes. Verím, že časom sa ten náš káder ešte trochu rozšíri, aby viacerí futbalisti boli použiteľní pre kvalifikačné zápasy.“