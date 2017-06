Mladíci sa na ME naladili triumfom nad treťoligistom, Hromada nedohral

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov uspeli vo svojom poslednom vystúpení pred blížiacimi sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. júna).

Zverenci českého trénera Pavla Hapala v piatok v Šamoríne zvíťazili presvedčivo 4:0 nad mužstvom ŠKM Liptovský Hrádok, suverénnym šampiónom skupiny stred v rámci tretej najvyššej dlhodobej súťaže v SR. Tento prípravný duel sa uskutočnil bez prítomnosti divákov.

Zápas pre zranenie nedohral stredopoliar Jakub Hromada. „Pri súboji mi protihráč pritlačil na nohu v oblasti kolena. Mám tam poriadny šrám a trochu to bolí. Mal by som ešte absolvovať vyšetrenie, no nemalo by to byť nič vážne. Do prvého zápasu na ME by som mal byť fit,“ povedal Hromada pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Doplnil ho lekár tímu Zsolt Fegyveres: „Kubo to má nakopnuté. Pôjdeme s ním ešte na vyšetrenia, aby sme vedeli stanoviť presnú diagnózu.“

Po sobotňajšom predpoludňajšom tréningu dostanú hráči voľno, v Šamoríne sa opäť zídu v nedeľu večer už aj s kvintetom z A-tímu – Milanom Škriniarom, Stanislavom Lobotkom, Matúšom Berom, Albertom Rusnákom a Lászlóom Bénesom. Výprava SR sa presunie do Poľska v utorok 13. júna.

Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME „21“ budú futbalisti domáceho Poľska, Anglicka a obhajcu prvenstva Švédska. Hapalovi zverenci nastúpia 16. júna o 20.45 h v Lubline proti Poliakom. Následne SR čakajú zápasy proti Anglicku (19. júna o 18.00 h v Kielcach) a Švédsku (22. júna o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči.

Prípravný zápas futbalistov – Šamorín – piatok:

Slovensko „21“ – ŠKM Liptovský Hrádok 4:0 (1:0)

Góly: Mihalík, Králik, Vestenický, Šafranko, bez divákov

Prvý polčas: A. Chovan – Valjent, Niňaj, Šatka, Mazáň – Polievka, Hromada (32. Huk), Káčer, Chrien, Mihalík – Zreľák

Druhý polčas: Rodák (60. Jakubech) – Špalek, Králik, Vavro, Skovajsa – Čmelík, Huk, Haraslín, Vestenický, Faško – Šafranko