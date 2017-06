Hamšík: Do zimy Maradonu mám

Marek Hamšík je jedným zo štvorice futbalistov (so Škrtelom, Hubočanom a Ďurišom), ktorí nastúpili vo všetkých troch doterajších vzájomných zápasoch s Litvou.

Slováci v nich dali súperovi šesť gólov a posledný si pripísal líder mužstva. Dal ho štyri minúty pred koncom minuloročného zápasu v Trnave a bol to už jeho dvadsiaty presný zásah v národnom drese.

Zdôrazňuje, že na posledný zápas a výhru 4:0 musí aj so spoluhráčmi zabudnúť. „Teraz to bude o niečom inom. Čaká nás umelá tráva, rýchly povrch, musíme sa prispôsobiť. Verím, že nám nebude robiť problém.“

Litvu pozná dobre a podľa neho mužstvo nesmie v zápase nič podceniť. „Nehrali sme s ňou tak dávno, pamätám si ešte na zápasy, ktoré sme videli aj na videu, keď sme sa na ňu chystali. Potrápila aj Slovincov. Doma bude silnejšia. Potrebujeme vyhrať, pretože pred nami je náročná jeseň. V nej by sme chceli bojovať so Slovincami o 2. miesto v skupine,“ pokračoval banskobystrický rodák, ktorý na budúci mesiac oslávi 30. narodeniny.

V dvoch zápasoch v predchádzajúcej kvalifikácii MS sa zrodili remízy 1:1. „S ňou by som teraz nebol spokojný, urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zvíťazili,“ vraví Hamšík. Priznal, že po dlhej a náročnej sezóne nebolo jednoduché absolvovať ešte desať dní na sústredení s reprezentáciou. „Sme však profesionáli a zvládneme to. Čaká nás dôležitý zápas. Potrebujeme z Litvy priviezť tri body,“ pripomenul hlavnú úlohu dňa.

Hamšík má za sebou úspešnú sezónu aj v drese SSC Neapol, hoci po jej skončení neskrýval aj trochu sklamania. Jeho tím tesne prehral boj s AS Rím o druhú priečku tabuľky, ktorá zaručuje priamy postup do hlavnej súťaže Ligy majstrov. Neapolčania utvorili v najvyššej súťaže hneď niekoľko klubových rekordov: získali najviac bodov (86), strelili najviac gólov (94), vybojovali najviac víťazstiev (26), na súperových ihriskách si pripísali najviac bodov (50). Slovenský špílmacher nastúpil vo všetkých 38 ligových zápasoch a na konte má 12 ligových gólov (plus 1 v pohári a 3 v Lige majstrov).

„Byť až tretí s 86 bodmi, to sa len tak nevidí. Celkovo však musím povedať, že mám za sebou dobrú sezónu a jej záver bol dokonca skvelý. Som spokojný, cením si, že som odohral všetky zápasy, utvoril som si s pätnástimi gólmi svoj osobný strelecký rekord. Priama účasť v Lige majstrov nám síce ušla, ale Neapol má takú silu, také kvalitné mužstvo, že zvládneme kvalifikáciu do prestížnej súťaže,“ zdôraznil kapitán SSC.

Jeho tím sa rozlúčil s ročníkom výhrou 4:2 na pôde Sampdorie Janov. Prispel k nej gólom a má ich na konte v neapolskom drese už 113. Len dva ho delia od legendárneho Diega Maradonu. Kedy ho dostihne? „Do zimy ho mám, to by som už mal zvládnuť,“ zareagoval so smiechom Marek Hamšík.