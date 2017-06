Litovčania veria: Bude to iný zápas ako v Trnave

Litovskí futbalisti, ktorí zajtra privítajú vo Vilniuse slovenských futbalových reprezentantov v ďalšej časti kvalifikácie MS 2018, ešte ani raz nepostúpili na finálový turnaj majstrovstiev Európy či sveta. A všetko smeruje k tomu, že sa im to nepodarí ani tentoraz. To však neznamená, že nedokážu potrápiť aj favoritov. Presvedčili sa o tom už aj slovenskí futbalisti. Litva bola pred takmer piatimi rokmi ich súperom s poradovým číslom 70 a sobotňajší zápas bude celkovo ich 250. v doterajšej histórii.

Pečovský sa neubránil slzám

V kvalifikácii MS či ME bojujú Litovčania trinásty raz. Úspešnejší boli v prvých rokoch svojej samostatnej existencie. V boji o ME 1996 i MS 1998 skončili na treťom mieste v skupine. Potom bolo ich maximom už len 4. alebo 5. priečka.

Priebežne piate miesto im patrí aj teraz. Samozrejme, v druhej polovici kvalifikácie to môže tím trénera Edgarasa Jankauskasa ešte zmeniť, ale musí začať vyhrávať. Z prvých piatich stretnutí si pripísal len jedno víťazstvo. Tréner verí, že obrat by mohol priniesť už zajtrajší zápas so Slovenskom.

Predchodcom Jankauskasa, ktorý ako hráč zažil veľký futbal v siedmich krajinách Európy (CSKA Moskva, Benfica, Porto, Hearts, Bruggy, Nice…), bol maďarský tréner narodený v Rumunsku Csaba László, ktorý aktuálne kočíruje futbalistov Dunajskej Stredy. Viedol Litovčanov proti slovenským reprezentantom v kvalifikácii MS 2014. Prispel k tomu, že litovská reprezentácia začala hrať disciplinovanejší a organizovanejší futbal, ale aj v minulosti jej chýbalo viac kreativity a lepšie zakončenie.

Slováci sa stretli s Litvou v kvalifikácii MS 2014 a v oboch stretnutiach remizovali 1:1. Prvý raz na seba narazili v septembri 2012 na vynovenom štadióne vo Vilniuse, na ktorom mali vtedy premiéru aj domáci. Hostia prvý raz vôbec odohrali medzištátny zápas na umelom trávniku, ktorý položili na štadióne tesne pred stretnutím.

Jediný strelec Slovákov v tomto súboji Sapara zdôrazňoval, že aj v oslabení mohlo mužstvo vyhrať. Od 55. minúty hralo bez vylúčeného Pečovského, nastúpil na prvý kvalifikačný zápas a po ňom sa neubránil slzám. „Možno sme mohli dať ďalší gól, ale rýchlo nám ubúdali sily. Asi to bolo aj terénom, po zápase na umelej tráve sme sa cítili unavenejší ako obvykle,“ vravel Marek Sapara.

V Trnave súpera sfúkli

Mužstvo viedla v tom čase dvojica Stanislav Griga – Michal Hipp. Aj odveta v marci 2013 mala podobný priebeh. V Žiline sa ujal vedenia súper v 19. minúte (vo Vilniuse o minútu skôr) a Slováci zachraňovali remízu v 40. minúte (na pôde súpera o minútu neskôr). „Analogický bol iba sled gólov, ale zápas sa vyvíjal úplne inak ako v Litve,“ hodnotil Griga. „Mali sme dať na začiatku minimálne jeden gól a hralo by sa nám hneď ľahšie. Keď chceme ísť na šampionát, musíme takú prevahu, akú sme mali s Litvou, využiť a vyhrať.“

Nenaplnili sa predpoklady, že Litovčania budú len murovať a zašijú sa výlučne do obrany. Nepôsobili ako obetný baránok. Oba tímy mali viaceré šance, ale Slováci väčšie – trafili do brvna i žrde. Napokon ani jeden z týchto tímov na šampionát do Brazílie necestoval. A v kvalifikácii boli na tom podobne – tretí Slováci získali 13 bodov, štvrtí Litovci o dva menej.

Nepriaznivo sa rodiacu bilanciu Kozákovi zverenci otočili vo svoj prospech vlani v novembri. V Trnave sfúkli súpera 4:0. Perfektne im vyšiel úvod – po prvej štvrťhodine viedli 2:0…

Zostrih novembrového zápasu Slovensko - Litva

„Víťazstvo je hlavný cieľ. Chcem, aby sme hrali odvážne,"vravel sebavedomo pred zápasom Jankauskas. Realita však bola úplne iná. Slováci zabrali a po výhre nad Škótskom (3:0) opäť neinkasovali. "Pre nás to bol dôležitý zápas, som rád, že sme ho zvládli,“ vravel Marek Hamšík. Výhru zavŕšil štvrtým gólom, jeho dvadsiatym v národnom drese. „Dali sme tri góly za jeden polčas, čo sa nestáva často, malo to hlavu aj pätu.“

Hoci sa súperi stretli doteraz len tri razy, za zmienku stojí skutočnosť, že v čase, keď sa rozpadala československá federácia, si výber Slovenska zahral s Litvou dva neoficiálne zápasy. Najprv v roku 1992 vyhral na pôde súpera 1:0 gólom Simona a odveta na jar 1993 v Dunajskej Strede sa skončila 2:2, slovenské góly strelili Ľ. Luhový a Diňa.

Tréner čaká lepšiu hru

Od minuloročného novembra neuplynulo príliš veľa času. V oboch kádroch zostala väčšina hráčov, ktorých mali tréneri aj vlani. Zo základnej zostavy chýbajú teraz v litovskej nominácii štyria hráči, z toho traja obrancovia (Vaitkunas, Girdvainis, Andriuškevičius), Jankauskas musí uvažovať o novom zložením defenzívy. „Také stretnutie, aké sme odohrali v Trnave, sa už nesmie opakovať,“ tvrdí.

V podobnom duchu sa na stránke 15min.lt vyjadril aj talentovaný, len 22-ročný stredopoliar Vykintas Slivka. Verí, že jeho mužstvo sa rehabilituje za debakel 0:4. „Teraz to bude úplne iné stretnutie,“ pripomína hráč Juventusu, ktorý hosťuje v druholigovom tíme Ascoli Picchio. Litovčania by v sobotu radi nadviazali na úvodné zápasy aktuálnej kvalifikácie. Do Trnavy pricestovali ako tím, ktorý v nej ešte nepodľahol, V prvých troch stretnutiach vybojoval víťazstvo a dve remízy. Hneď v úvodnom súboji so Slovinskom mali súpera na lopatkách, viedli 2:0, ale Slovinci strelili vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase (93. min.).

Prehrou v Trnave a vzápätí aj v Anglicku (0:2) si postavenie v tabuľke F-skupiny výrazne pohoršili. Nielenže nezískali ani bod, ale v dvoch strenutiach vyšli strelecky naprázdno. „Teraz budeme opäť bojovať o víťazstvo. Nesmieme urobiť chyby, po ktorých sme na Slovensku inkasovali. Čakám lepší výkon,“ zdôraznil Jankauskas.