Nominácia ho potešila. Kiss je v dobrej kondícii a plný síl

Slovenský futbalový reprezentant a hráč nórskeho klubu FK Haugesund Filip Kiss sa pred sobotňajším duelom vo Vilniuse proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie MS 2018 nachádza (spolu s krídelníkom klubu severoamerickej MLS Real Salt Lake Albertom Rusnákom, pozn.) v úplne inom rozpoložení ako ostatní spoluhráči z národného tímu. V Nórsku sa totiž hrá najvyššia súťaž systémom jar – jeseň: momentálne v 16-člennej súťaži figuruje FK Haugesund po 12. kole na 10. mieste s 15 bodmi. Kiss zasiahol do jedenástich stretnutí, strelil jeden gól a dostal aj štyri žlté karty. V nedeľu 4. júna odohral 26-ročný slovenský stredopoliar (nar. 13. októbra 1990) celý víťazný ligový duel na trávniku Aalesundu (1:0). Pre tieto klubové povinnosti avizovane chýbal na minulotýždňovom päťdňovom kempe reprezentácie v Šamoríne a prišiel až na utorňajší popoludňajší zraz A-tímu SR do žilinského hotela Dubná Skala.

„Viem, je to trochu iné, v Nórsku je liga v plnom prúde,“ uviedol Filip Kiss a pokračoval: „Predsa len, keby som odohral 40 alebo 50 zápasov ako niektorí spoluhráči z reprezentácie, čo majú po ligových sezónach, bolo by to náročnejšie. Na druhej strane zasa viem, že tí hráči, čo sú na zraze, sú už natoľko kvalitní a skúsení, že s tým nemajú problémy sa vyrovnať. Budú určite stopercentne pripravení a podajú výkon, ktorý nám bude stačiť vo Vilniuse na dôležité tri body.“

Doterajšie účinkovanie Haugesundu naznačuje ústup z pozícií. Na otázku, kde sú príčiny, dôrazný defenzívny záložník uviedol: „Sme iba na začiatku sezóny, odohrali sme dvanásť zápasov, pätnásť aj s pohármi. Nie je to zatiaľ ideálne. Predsa len, z minulej sezóny sa nám podarilo dostať do pohárovej Európy, tak som aj v tejto novej sezóne čakal trochu viac. Máme však nového trénera, ktorý zmenil filozofiu. Chce to čas, verím, že sa to bude postupne zlepšovať a posunieme sa vyššie v tabuľke.“

Slovenskému legionárovi v Nórsku, ktorý je kapitánom mužstva, to však nezhoršilo pozíciu. „Nie, ja sa cítim dobre. Snažím sa podávať podobné výkony ako v minulej sezóne. Ideálne by bolo, keby sa nám darilo výsledkovo. Verím, že to príde, kvalitu na to máme – aj na účasť v pohárovej Európe. Musíme sa zlepšiť, ak chceme niečo uhrať. Vieme to my, hráči, i tréner, pracujeme na tom. Dúfam, že sa to zlepší do ďalších zápasov,“ vyjadril sa F. Kiss, pre ktorého je reprezentácia a nominácia na duel v Litve príjemným bonusom: „Jednoznačne. Pricestoval som na zraz do Žiliny, veľmi som sa tešil, že som bol nominovaný. Cítim sa fajn, som v dobrej kondícii, zdravotne v poriadku, čo je najdôležitejšie.“

Filip Kiss na klubovej úrovni pôsobil v Interi Bratislava, Petržalke, Slovane Bratislava, waleskom Cardiff City, odkiaľ hosťoval dva roky v škótskom Ross County a následne aj rok v Haugesunde, kam vlani natrvalo prestúpil. V Nórsku si zvykol na umelú trávu, na ktorej sa uskutoční aj sobotňajší kvalifikačný súboj Slovenska v Litve. „Umelý povrch využíva v Nórsku asi polovica tímov, čiže mám s tým skúsenosti. Osobne ju mám celkom rád, hoci umelá tráva inak pôsobí na telo,“ vyjadril sa Filip Kiss, ktorý v najcennejšom drese dosiaľ nastúpil v 11 stretnutiach a na svoj premiérový gól stále čaká.

„Myslím si, že pre nás je po futbalovej stránke hrať na umelej tráve výhoda aj na zápas proti Litve, ktorá dobre pozná tento povrch. Môže to byť naša prednosť, predsa len, kvalita by mala byť na našej strane. Keď chceme zlomiť litovského súpera, tým, že ten povrch bude rýchly a kvalitný, môže to byť len pozitívum,“ zdôraznil Filip Kiss a doplnil: „Niektorí naši hráči možno nie sú na umelý povrch zvyknutí, ale máme v Žiline pár tréningov na to, aby sme si nacvičili veci, ktoré potrebujeme, a v sobotu zdolali Litovčanov.“

Vlani na jeseň si slovenskí futbaloví reprezentanti poradili s týmto pobaltským protivníkom doma presvedčivo 4:0, predtým sa však v kvalifikácii MS 2014 vo Vilniuse 7. septembra 2012 zrodila remíza 1:1. „O Litve sme si povedali ešte pred víťazným novembrovým zápasom v Trnave. Teraz však hráme na pôde tohto súpera a bude to trochu iné. A recept na opätovný úspešný výsledok? Treba ísť od úvodu naplno a nedať im sebavedomie. Je veľmi dôležité, aby sme dobre začali, bude to potom v našich rukách. Kvalita je na našej strane, ukázali sme to aj v jesennom domácom vzájomnom dueli. Litovčania sa nám však budú chcieť revanšovať za vysokú novembrovú prehru. Určite neboli nadšení z toho zápasu, čo odohrali v Trnave. Bude to však na nás, aby sme dosiahli úspešný výsledok a získali tri body,“ dodal Filip Kiss.