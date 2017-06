Čmelík: Na Slovensku návšteva kola, v Poľsku zápas s najmenej divákmi

Chuť by si mohol napraviť na blížiacich sa majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku (16. – 30. júna), najskôr však musí získať po mieste v širšej aj pozíciu v konečnej nominácii, ktorú český tréner slovenskej dvadsaťjednotky Pavel Hapal oznámi v utorok večer.

„Je to obrovská motivácia a mám túžbu ísť na šampionát. Je tu však veľa kvalitných hráčov, konkurencia je veľká. Uvidíme, ako sa tréner rozhodne,“ povedal Čmelík počas pondelkového zrazu národného tímu v Šamoríne.

Dvadsaťjedenročný talentovaný krídelník (nar. 13. apríla 1996) počas ostatných mesiacov nemal mnoho príležitostí ukázať sa koučovi Hapalovi na ihrisku. Vedno so zraneniami sa pod to podpísali aj nefutbalové skutočnosti. V minulosti ho pre opakované problémy so životosprávou v Žiline preradili do B-tímu.

Vlani v januári zamieril na hosťovanie do Sionu, pribrzdili ho však zdravotné problémy. Vlani v máji podstúpil operáciu bedrového kĺbu po tom, čo si koncom februára obnovil zranenie slabín. Na trávnikoch chýbal deväť mesiacov, vrátil sa koncom septembra, no v novembri sa opäť zranil.

Do A-tímu Sionu neprenikol, nastupoval za rezervné mužstvo. Začiatkom tohto kalendárneho roka odišiel zo Žiliny do Gliwíc, zasiahol však len do dvoch stretnutí tamojšej Ekstraklasy a ako striedajúci hráč. Nový kormidelník Piastu Dariusz Wdowczyk, ktorý začiatkom marca nahradil Čecha Radoslava Látala, s Čmelíkom nerátal.

„V Gliwiciach sa začiatkom marca zmenil tréner; ja som s ním mal nezhody, čo veľmi neovplyvním. Nepadol som mu do oka. Hrával som v B-tíme, ale tvrdo som pracoval a som pripravený,“ skonštatoval žilinský rodák, ktorému sa pozdávali návštevy na štadiónoch: „Rozdiel je veľký. Čo je na Slovensku návšteva kola, to je v Poľsku zápas s najmenším počtom divákov.“

Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME „21“ budú futbalisti domáceho Poľska, Anglicka a obhajcu prvenstva Švédska. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči.

„Môj spoluhráč z Gliwíc Radoslaw Murawski ide hrať za Poliakov. Píšeme si skoro každý deň, sú tam nejaké podpichovačky. V kabíne to už od žrebu bolo všelijaké… My, Slováci, sme im vraveli, nech sa upokoja, že sa rozhodne na ihrisku. Určite chceme vyhrať. Poliaci budú mať veľkú podporu na tribúne, ich fanúšikovia sú skvelí. Musíme to ustáť. Myslím si, že môžeme podať dobrý výkon a uspieť,“ vyhlásil Čmelík a pokračoval:

„V skupine musíme ísť krok po kroku. Všetko závisí od prvého zápasu. Ak v ňom uhráme možno aj bod, stále je tam šanca a treba bojovať. Verím, že postúpime.“

Čmelík bude po ukončení hosťovania v Piaste „opäť“ Žilinčanom. MŠK suverénnym spôsobom získal slovenský titul a kvalifikoval sa do 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018.

Zhoda okolností počas ostatných dní má za následok, že Žilinčania sú v tejto fáze na čele poradia nenasadených mužstiev, tesne im ušla miestenka v silnejšej skupine. Naraziť tak môžu na značky ako Celtic Glasgow, Red Bull Salzburg, FC Kodaň, Ludogorec Razgrad, Legia Varšava, APOEL Nikózia či Rosenborg Trondheim. Žreb je na programe 19. júna vo švajčiarskom Nyone.

„Titul je veľký úspech. Škoda, že Žilina je v Lige majstrov nenasadená. Ak by v Poľsku získala titul Jagiellonia Bialystok, prípadne Kišiňov mohol v Moldavsku uspieť v rozhodujúcom rozstrele… takto sú v 2. predkole veľmi ťažkí súperi a bude veľmi náročné postúpiť ďalej,“ uviedol Čmelík na podnet agentúry SITA a dodal:

„Moja budúcnosť? Uvidíme po tomto kempe, prípadne po európskom šampionáte. Stretnem sa s vedením Žiliny, porozprávame sa a uvidíme.“