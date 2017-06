Kapitán Zreľák urobil všetko, aby hral. Zaplatil si aj prípravu

Má za sebou nešťastnú sezónu. V drese Jablonca nastúpil len v piatich zápasoch a v slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov, ktorej je kapitán, len v dvoch. Keď sa mu v apríli obnovilo zranenie nohy, bolo mu do plaču.

Myslel, že s ME je amen. Stal sa malý zázrak. Adam Zreľák (22) je pripravený na návrat. Pre to, aby si zahral vo finálovom turnaji ME, urobil v uplynulých týždňoch maximum. V pondelok sa hlásil trénerovi slovenských reprezentantov Pavlovi Hapalovi a tvrdí, že je v poriadku a v plnej sile.

Najprv ste dlho nehrali a keď ste sa konečne vrátili na ihrisko, na začiatku apríla ste sa opäť zranili v ligovom zápase v Mladej Boleslavi. Aké myšlienky vám vtedy vírili v hlave?

Najmä som nedúfal, že sa dám ešte do konca sezóny dokopy. Zranil som si rovnakú nohu, zlomil som si ju skoro na rovnakom mieste. Urobil som všetko, čo sa dalo, aby som sa vyliečil a bol som opäť fyzicky silný, dobre pripravený.

Kedy ste začali veriť, že môžete stihnúť šampionát?

Keď som sa po operácii prebral z narkózy, debatoval som s lekárom a ten mi povedal, že ak nenastanú komplikácie, o osem týždňov môžem hrať zápas. Osem týždňov bolo pred troma dňami… Prekvapilo ma, že už na druhý deň po operácii som mohol na nohu došľapovať, po dvoch týždňoch som chodil a po štyroch mi doktor povedal, že môžem ísť trénovať. Intenzívne som sa venoval rehabilitácii, pomohol mi aj klub, zaplatil mi operáciu, manažér vybavil nemeckého špecialistu, hoci ten mal nabitý kalendár. Veľmi mi pomohla dvojtýždňová regenerácia v Regensburgu a potom aj desaťdňová príprava v Turecku.

Pociťujete ešte nejaké zdravotné problémy?

Trénoval som naplno, nič ma nebolelo, tak verím, že som na sto percent v poriadku, že sa to už nezmení ani v najbližších dňoch a mužstvu pomôžem aj na šampionáte v Poľsku.

Od zranenia ste neodohrali ešte nijaký zápas?

Nie, iba som trénoval. Ale už skoro mesiac sa intenzívne pripravujem a cítim sa dobre.

Predtým ste nehrali sedem mesiacov, ale obdivuhodne rýchlo ste sa dostali do formy i potrebného tempa…

Z toho boli prekvapení aj tréneri. Nečakali, že po takom výpadku som nemal väčšie problémy s kondičkou. Ale to nebolo len tak. Neležal som doma, veľa som makal. Aj mimo tréningov. Aj teraz po liečení v Nemecku som mohol ísť domov, ale vybral som sa na prípravu do tureckého Beleku.

Tú ste si zorganizovali sám, vo vlastnej réžii?

Áno, aj som si ju financoval. Zaplatil som si ihriská a trénoval som aj s Braňom Niňajom. Vzal som tam aj partnerku a dcérku, vybavili sme tým čiastočne aj dovolenku. Predpoludním som trávil čas v posilňovni a popoludní na ihrisku.

Ako vnímate šance mužstva na ME?

Vyhrali sme síce našu kvalifikačnú skupinu, ale toto bude iný turnaj. V skupine nás čakajú veľmi silné mužstvá – obhajcovia titulu Švédi, silní Angličania a domáci Poliaci. Nebude to nič ľahké. Musíme sa sústrediť na seba, na náš výkon. Urobíme maximum, aby sme zápasy zvládli. Verím, že zo skupiny postúpime.