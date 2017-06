Mladí futbalisti sa zišli v Šamoríne. Hapal má v nominácii jasno

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal privítal v Šamoríne všetkých 24 nominovaných hráčov počas pondelkového poludňajšieho zrazu národného tímu pred tohtotýždňovým tréningovým kempom (5. - 10. 6.) a blížiacimi sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. júna).

„Všetci prišli včas. Pokiaľ ide o zdravotný stav, všetko je v poriadku. Samozrejme, uvidíme až na tréningu. Všetci, ktorí prišli, sú zdraví. Jeden malý otáznik, ktorý mám, sa týka hráča na ofenzívny post,“ povedal Pavel Hapal a pokračoval: „V nominácii máme jasno. Je smutné, že zajtra budeme musieť niektorým oznámiť, že na ME necestujú. Nebude to jednoduché. Aj tí, ktorí na ME nepôjdu, budú s nami naďalej trénovať a čakať, či niekto náhodou nevypadne pre zranenie.“

V tomto výbere chýbajú Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák a aj László Bénes, ktorí dostali od kormidelníka Jána Kozáka pozvánku do A-tímu SR; ten čaká v sobotu 10. júna vo Vilniuse zápas proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Od piatka je známe, že konečná nominácia na ME, ktorú musí Hapal oznámiť do utorka, bude bez stredopoliara Herthy Berlín Ondreja Dudu; neuvoľnil ho jeho zamestnávateľ.

„S Ondrom som bol v kontakte, boli sme ho navštíviť. Veľmi chcel reprezentovať. Nebol síce zapojený do kvalifikácie, ale chceli sme ho do kádra. Ondro nám veľmi bude fandiť. Postoj Herthy, samozrejme, chápem. Bolo by však zrejme fajn zamyslieť sa nad tým, či takéto podujatie nemá byť v kalendári FIFA, čo by pre kluby znamenalo povinnosť uvoľniť hráčov,“ uviedol Hapal.

Do kádra prenikol aj brankár FC Spartak Trnava Adam Jakubech; len medzi náhradníkmi je Matúš Hruška z Dukly Praha, ktorý počas úspešnej kvalifikácie figuroval vedno s Adriánom Chovanom a Marekom Rodákom medzi triom gólmanov českého kormidelníka SR „21“. „Nechceli sme brať do kempu štyroch gólmanov. Adam odchytal celú sezónu. Dnes ešte nemáme jasno o brankárskej jednotke,“ skonštatoval 47-ročný kormidelník.

V nominácii chýba stredopoliar Dávid Ivan, tento kmeňový hráč talianskej Sampdorie Janov má za sebou neúspešné hosťovanie v druholigovom Bari – pre zranenie zasiahol iba do ôsmich stretnutí, naposledy v závere októbra.

„Nastúpil vo všetkých kvalifikačných zápasov, bol veľmi dôležitý pre tento tím. Pre zdravotné problémy sme však nedostali povolenie od klubu uvažovať o jeho nominácii,“ podotkol bývalý kouč Žiliny, Senice či Nitry. Príležitosť v kempe dostane aj krídelník poľského Piastu Gliwice Lukáš Čmelík, kmeňový hráč MŠK Žilina.

V kádri je aj kapitán reprezentácie Adam Zreľák, ktorého v priebehu sezóny trápili zranenia a zotavoval sa po aprílovej operácii nohy. „Ked sa Adam zranil, tiekli mu slzy a myslel si, že mu Euro utečie. Vidíte však, čo dnes dokáže medicína. Verím, že bude pripravený na sto percent,“ uzavrel Pavel Hapal.

Mladí Slováci si v piatok 9. 6. o 19.00 h v Šamoríne v rámci prípravy zmerajú sily s tímom ŠKM Liptovský Hrádok, suverénnym šampiónom skupiny stred v rámci tretej najvyššej dlhodobej súťaže v SR. Duel sa uskutoční za zatvorenými dverami.

Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME „21“ budú futbalisti domáceho Poľska, obhajcu prvenstva Švédska a Anglicka. Kontinentálny šampionát hráčov do 21 rokov sa uskutoční premiérovo s dvanástimi účastníkmi. Hapalovi zverenci nastúpia 16. júna o 20.45 h v Lubline proti Poliakom. Následne SR čakajú zápasy proti Anglicku (19. júna o 18.00 h v Kielcach) a Švédsku (22. júna o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.

V pondelok má slovenská reprezentácia do 21 rokov v Šamoríne na programe tréningovú jednotku o 18.00 h.