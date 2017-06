Lobotka možno Dánsko opustí. Teší sa z dlhej sezóny

Aktuálne sa pripravuje s áčkom na kvalifikačný zápas MS 2018 s Litvou, ktorý sa uskutoční už najbližšiu sobotu. Po návrate z Vilniusu sa pripojí k mužstvu do 21 rokov a čaká ho cesta do Poľska na finálový turnaj ME, na ktorý sa mladí slovenskí futbalisti prebojovali druhý raz v histórii.

„Voľno teraz nebudem mať, ale netrápi ma to. Som rád, že môžem byť v reprezentácii. Turnaj, ktorý čaká dvadsaťjednotku, to je pre nás všetkých čerešnička na torte a bol by som sklamaný, keby som o ňu prišiel. Práve naopak, budem veľmi rád, keď si sezónu čo najviac predĺžim, znamenalo by to, že budeme na šampionáte v Poľsku úspešní,“ zdôrazňuje 22-ročný trenčiansky rodák.

Vo svojom klube, v ktorom uzavrel druhú dánsku sezónu, má s funkcionármi dohodu, že si vyberie špeciálne voľno až po návrate z ME. „Samozrejme, zatiaľ neviem, kedy to bude, lebo nepoznáme náš výsledok v turnaji, podľa toho sa bude odvíjať aj môj ďalší program,“ doplnil.

V pondelok sa začne príprava slovenského mužstva do 21 rokov, ale trénerovi Pavlovi Hapalovi budú chýbať piati mladí hráči, ktorí s áčkom pocestujú tento týždeň do Litvy.

Lobotka verí, že dvadsaťjednotka sa aj bez nich dobre pripraví na ťažkých súperov v Poľsku – začnú s domácimi futbalistami, potom narazia na Anglicko a v záverečnom súboji v skupine ich čaká Švédsko. „Myslím si, že šance všetkých tímov sú otvorené. Ak podáme naše najlepšie výkony, potom sa nemáme čoho obávať,“ zdôraznil.

V Dánsku je síce spokojný, ale naznačuje, že by si už rád vyskúšal aj inú ligu, posunul sa v kariére vyššie. V tomto by mohol zohrať dôležitú úlohu aj poľský šampionát. „Ak sa nám bude dariť na ME, mohlo by to pomôcť nielen mne, ale aj ďalším spoluhráčom. Je to šanca sa ukázať a prípadne sa dostať do silnejších klubov. V Dánsku sa však cítim veľmi dobre, zvykol som si, páči sa mi krajina i ľudia, našiel som tam veľmi príjemné prostredie,“ zdôrazňuje Lobotka.

Momenálne na svoju budúcnosť príliš nemyslí, nerieši otázku ďalšieho pôsobiska. Koncentruje sa na najbližší zápas v Litve. Bude sa hrať na umelej tráve, ale Lobotka na nej vyrastal v Trenčíne, hráva na nej aj v dánskom klube. „Umelá tráva mi nijaký problém nerobí, vôbec sa tým nezaťažujem. Pre viacerých spoluhráčov to však nemusí byť úplne jednoduché, keďže celý rok hrali na prírodných trávnikoch, zmeniť povrch je potom zložitejšie,“ vysvetlil.

Je pre neho výhodou hrať na umelej tráve? „Ťažko sa mi to posudzuje, lebo už si ani nespomínam, kedy naposledy som hral na prírodnej, nedokážem to porovnať. Keď sa každý sústredí na svoj výkon, verím, že nebude mať nik problém na akomkoľvek povrchu.“

Na otázku, či má vďaka väčším skúsenostiam s umelým povrchom aj väčšiu šancu nastúpiť v Litve, krčí ramenami. „Na to neviem odpovedať, ani sa tým nezaoberám. Keď mi dá tréner šancu, poteší ma to. Či bude trávnik mojou výhodou alebo nie, to sa uvidí až v stretnutí,“ doplnil Stanislav Lobotka.