V klube boli prekvapení, tvrdí o svojej nominácii slovenský supertalent Bénes

Slovenský futbalový reprezentant László Bénes má za sebou jednu z prelomových sezón vo svojej kariére. Po letnom transfere z MŠK Žilina do nemeckej Borussie Mönchengladbach za viac než šesť miliónov eur sa v závere jarnej časti ročníka udomácnil v A-tíme, zasiahol do ôsmich stretnutí tamojšej najvyššej súťaže a pridal aj svoj premiérový bundesligový zásah.

Odmenou pre 19-ročného stredopoliara od trénera Jána Kozáka bola prvá pozvánka do seniorskej reprezentácie pred blížiacim sa zápasom proti domácej Litve (10. 6. o 20.45 h SELČ vo Vilniuse) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

„Teším sa. Od výberu do 15 rokov až po ten do 21 rokov som bol nominovaný, chýbalo mi už len áčko. Som rád, že tu môžem byť; urobím všetko pre to, aby som tu aj zostal. Budem sa snažiť,“ povedal Bénes.

Talentovaný záložník bol pred prestupom do Mönchengladbachu v hľadáčiku Frankfurtu, Hamburgu, Dortmundu, londýnskeho Arsenalu, Sparty Praha, Udine či Tottenhamu. Voľbu vôbec neľutuje.

„Prvý polrok v Mönchengladbachu bol trochu ťažší, väčšinou som hrával v béčku a trénoval som s áčkom. Mal som problémy aj s jazykom, vôbec som nevedel po nemecky. Druhý polrok bol oveľa lepší, aj som dostal šancu a odohral som nejaké zápasy. Aj v nemčine sa zlepšujem,“ skonštatoval Bénes a na margo prieniku do Kozákovho výberu doplnil:

„V klube boli určite prekvapení, ešte nikdy som nebol nominovaný do áčka. Mojím cieľom je, aby som tu zostal a aby som trénoval dobre. Sú tu tí najlepší hráči zo Slovenska. Som rád, že tu môžem byť. Mojím vzorom je Marek Hamšík, ale teším sa na všetkých aj na tréningy.“

Dunajskostredský rodák zrejme nebude chýbať v utorkovej konečnej nominácii českého kormidelníka tímu SR „21“ Pavla Hapala na blížiace sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. 6.).

„Dúfam, že v nej budem. Ak áno, naším cieľom bude postup zo skupiny. Urobíme pre to všetko,“ uzavrel László Bénes. Mladí Slováci si v základnej A-skupine zmerajú sily s domácimi Poliakmi, Angličanmi a obhajcami prvenstva Švédmi.