Mak na jar v Zenite nehrával: Dejú sa aj horšie veci

V tomto kalendárnom roku sa v rámci ruskej ligovej súťaže ani raz nezmestil do základnej zostavy Zenitu Petrohrad – z lavičky naskočil iba do štyroch zápasov a celkovo odohral len 49 minút. Napriek tomu prišiel 26-ročný ofenzívny univerzál v dobrej nálade na zraz národného tímu pred blížiacim sa zápasom vo Vilniuse proti domácej Litve (10. júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

„Som v Rusku, v Zenite veľmi spokojný. Hoci na prvý pohľad druhá polovica sezóny nebola pre mňa ideálna z pohľadu zápasového vyťaženia, vo futbale sa však dejú aj horšie veci. Robil som to, čo bolo treba i v čase, keď ma tréner Lucescu nestaval: makal som v tréningu, šiel som v každom momente naplno, bojoval som o miesto v zostave. Napokon došlo k výmene trénerov, Lucesca nahradil Mancini, a pre nás hráčov to znamená ukázať sa pred novým koučom,“ povedal Mak pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: „Rozhodne ma rok v Rusku posunul ďalej. Futbalovo, ľudsky. Spoznal som nové prostredie, nových ľudí, nový štýl práce trénera, fungovanie nového klubu, vlastne veľkoklubu. Zmluvu mám ešte na tri roky, teším sa.“

Slováci sú v F-skupine kvalifikácie MS po piatich kolách na 2. priečke, víťazstvo vo Vilniuse by posilnilo ich nádej na účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte v Rusku. „Už tretí rok po sebe máme v zápasovom kalendári zapísaný aj júnový asociačný termín, vlastne vlani sme hrali Euro, a to bolo zápasov ešte viac. Mám už skúsenosti ako sezónu natiahnuť, ako byť v deň D stopercentne pripravený. Rozumné je aj rozdelenie záťaže počas zrazu, pretože niekomu sa sezóna skončila skôr, iní hrali dlhšie; všetci však vieme, aký dôležitý zápas nás vo Vilniuse čaká. Cesta na majstrovstvá sveta je ťažšia ako na Euro, ale v tejto chvíli máme postupovú šancu vo vlastných rukách a ako povedal tréner Kozák, vo Vilniuse urobíme všetko pre to, aby bolo na jeseň o čo hrať,“ uzavrel Róbert Mak.