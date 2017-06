Mladí Slováci prišli o veľkú oporu. Duda nebude hrať na ME

Stredopoliar nemeckého bundesligového klubu Hertha Berlín Ondrej Duda nebude hrať za Slovensko na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v termíne 16. - 30. júna 2017 v Poľsku.

Informáciu o jeho absencii priniesla internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Nebola to jednoduchá situácia najmä pre Ondreja, ktorý bol pod obrovským tlakom. Viackrát som s ním hovoril, mal záujem reprezentovať na šampionáte, zároveň sme si však všetci uvedomovali postoj Herthy a jej argumentáciu. Ako my, aj druhá strana zvažovala všetky okolnosti, napokon dospela k rozhodnutiu neuvoľniť Dudu na majstrovstvá Európy. Nám nezostáva iné, ako stanovisko Herthy akceptovať,“ reagoval na webe SFZ tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal.

Konečné rozhodnutie o neúčasti 22-ročného šikovného ofenzívneho záložníka na ME do 21 rokov už pár dní rezonovalo medzi futbalovou verejnosťou. Definitíva, znamenajúca stop účasti, dorazila na SFZ z Berlína e-mailom.

Komplikáciu spôsobila skutočnosť, že kontinentálny šampionát hráčov do 21 rokov v Poľsku sa hrá v neasociačnom termíne (16. – 30. júna). Preto kluby nemajú povinnosť uvoľniť svojich futbalistov na tieto podujatia podľa medzinárodných pravidiel. Na spomenutý fakt doplatil aj Ondrej Duda.

„Jeho súčasný klub Hertha BSC Berlín zohľadnil všetky skutočnosti (hráčovu vyťaženosť, zranenie, dĺžku absencie, riziko možného opätovného zranenia, atď) a slovenského futbalistu pre majstrovstvá Európy ‚dvadsaťjednotiek‘ neuvoľnil. Oznámil to oficiálne e-mailom a hoci sa potom ešte SFZ snažil nájsť také riešenie, aby Duda predsa len mohol s Hapalovým tímom do Poľska cestovať, je potrebné rešpektovať medzinárodné regule a stanovisko nemeckého klubu,“ uvádza ďalej web Slovenského futbalového zväzu.

Neúčasť rodáka zo Sniny na blížiacich sa ME do 21 rokov znamená, že v kádri českého kouča Hapala pre šampionát v Poľsku sa uvoľnilo jedno miesto, keďže v prípade kladného stanoviska Herthy by Duda v nominácii takmer s určitosťou nechýbal. „Termín nahlásenia definitívneho zloženia 23-členného kádra je 6. jún, máme teda ešte čas na konečné rozhodnutie. Samozrejme, rátali sme aj s takýmto vývojom situácie, boli sme pripravení aj na negatívny postoj nemeckého klubu. Využijeme však konečnú časovú hranicu na oznámenie nominácie,“ vyjadril sa Pavel Hapal pre web SFZ.

Ondrej Duda figuruje aj v kádri trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na budúcotýždňové stretnutie vo Vilniuse (hrá sa v sobotu 10. júna o 20.45 h SELČ) proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Štart účastníka vlaňajších majstrovstiev Európy vo Francúzsku v tomto zápase pochopiteľne nie je ohrozená, pretože duel „áčka“ v litovskej metropole sa hrá v asociačnom termíne. Duda, ktorý je zdravotne v poriadku, dosiaľ nastúpil v najcennejšom drese v 14 zápasoch a strelil 2 góly.

Na klubovej úrovni má Duda za sebou sezónu, ktorá sa istotne nezhodovala s jeho predstavami. Viac než štvormiliónová letná posila Berlínčanov z poľskej Legie Varšava pre problémy s kolenom a neskôr aj stehenným svalom vynechal jej podstatnú časť, zasiahol len do troch bundesligových stretnutí a ako striedajúci hráč. Šikovný záložník si mohol napraviť chuť v oboch reprezentáciách – okrem kvalifikačného duelu A-tímu SR Jána Kozáka vo Vilniuse proti domácej Litve následne aj v „dvadsaťjednotke“ kormidelníka Pavla Hapala na spomenutých ME hráčov tejto vekovej kategórie v Poľsku. V súvislosti s týmto šampionátom do 21 rokov však dal Ondrejovi Dudovi „červenú“ verdikt Herthy.