Kováčik chce ME do 21 rokov aj predĺžiť zmluvu Kozákovi

„Na budúci rok vo februári bude po prvý raz v histórii na Slovensku kongres UEFA. Tam sa chceme uchádzať o organizovanie majstrovstiev Európy do 21 rokov. V roku 2013 sme organizovali ME do 17 rokov, vlani zasa šampionát dievčat do 19 rokov. V tomto smere chceme byť veľmi aktívni,“ povedal prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik v rozhovore pre portál aktualne.cz.

Kováčik sa pochvalne vyjadril o súčasnom „áčkovom“ reprezentačnom tíme Slovenska na čele s trénerom Jánom Kozákom a futbalistami európskeho formátu Marekom Hamšíkom či Martinom Škrtelom. „Máme výnimočnú generáciu, ktorá postúpila po prvý raz v histórii v roku 2010 na majstrovstvá sveta a vlani zasa na majstrovstvá Európy. Hráči okolo Hamšíka či Škrtela omladení o ďalšiu cieľavedomú partiu odvádzajú skvelú prácu. Rovnako ako trénerský tím Jána Kozáka. Bez ohľadu na práve prebiehajúcu kvalifikáciu MS 2018 a na to ako dopadne, mu chcem navrhnúť predĺženie zmluvy,“ povedal Kováčik. Aktuálne má Ján Kozák ako reprezentačný tréner zmluvu do konca novembra 2017, teda do ukončenia kvalifikácie MS 2018 v Rusku. Je v nej aj klauzula, podľa ktorej sa kontrakt automaticky predĺži v prípade postupu až do konca záverečného turnaja v júli 2018.

Na otázku, či úspechy v zahraničných kluboch nemohli vytvoriť zo slovenských hráčov primadony, Ján Kováčik odpovedal: „Nemyslím si to. Sú to normálni chlapi. Majú radosť, keď môžu reprezentovať. Pred majstrovstvami sveta v hokeji veľa hráčov odmietlo prísť. Je krásne vidieť, že futbalisti sa stále tešia na reprezentačné akcie. Vedia medzi seba prijať aj mladých 20-ročných hráčov, ktorí sa objavia v áčku. Sú to korektní ľudia.“

V rozhovore sa obidve strany dotkli aj projektu spoločnej česko-slovenskej futbalovej ligy, čo sa však zrejme netýka blízkej budúcnosti. „Na vznik spoločnej ligy musí byť spoločenská objednávka zdola, teda zo strany klubov a tú v súčasnosti neregistrujem. Najmä z českej strany ten záujem nie je cítiť. Pôvodný hlavný problém, chýbajúcu infraštruktúru porovnateľnú s českými štadiónmi, postupne odstraňujeme. Pribúdajú nám štadióny, ktoré zodpovedajú štandardom UEFA a tiež slovenskému a českému licenčnému systému. Aj tak už tento projekt nie je aktuálny. Vznikol však Československý pohár, kde sa stretne víťaz českej a slovenskej pohárovej súťaže. Tento rok to bude po prvý raz,“ skonštatoval prezident SFZ Ján Kováčik pre sport.aktualne.cz.