Duda chce hrať na ME. Posledné slovo bude mať Hertha

Čoskoro uplynie rok, čo Ondrej Duda prestúpil z Legie Varšava do Herthy Berlín, ale v drese bundesligového mužstva toho veľa zatiaľ nenahral. Prakticky od svojho príchodu do Nemecka ho trápili zdravotné problémy. Teší sa, že teraz je už v poriadku a pripravený hrať.

V stredu sa hlásil trénerovi slovenských reprezentantov Jánovi Kozákovi na zraze v Šamoríne a potom by rád štartoval aj na finálovom turnaji majstrovstiev Európy do 21 rokov, ktoré sa v Poľsku začínajú o osemnásť dní. V úvode čaká zverencov Pavla Hapala stretnutie proti domácemu Poľsku, teda výberu krajiny,v ktorej rodák zo Sniny strávil dva pekné roky.

Či si na šampionáte zahrá, o tom rozhodnú v jeho klube v Berlíne. Podujatie sa totiž neuskutoční v asociačnom termíne a jeho nemecký zamestnávateľ váha, či mu na štart v reprezentácii dá súhlas.

„Zatiaľ nie je nič nové, ale rozhodne sa čoskoro. Klub o tejto téme stále komunikuje so zväzom. Tréner Hapal takisto čaká, hovorili sme spolu, bol ma aj navštíviť v Berlíne, to si vážim. Posledné slovo bude mať klub. Neviem odhadnúť, aké sú moje šance,“ priblížil aktuálnu situáciu.

Bývalý hráč 1. FC Košice zdôraznil, že sa cíti dobre. „Trénujem už dlhší čas, nemal by som mať už nijaké problémy, fyzicky som dobre pripravený,“ približoval Duda, ktorý si pred rokom zahral vo finálovom turnaji majstrovstiev Európy vo Francúzsku, kde sa Slovensko predstavilo prvý raz v histórii.

Strelil proti Walesu prvý slovenský gól na kontinentálnom šampionáte. Po necelej minúte strávenej na ihrisku v Bordeaux vyrovnával na 1:1, ale napokon jeho presný zásah nestačil ani na bod, Slováci podľahli 1:2.

Uplynulé obdobie považuje za náročné a nielen preto, že ho trápili zdravotné ťažkosti. „Nebolo to obdobie príjemné ani na psychiku. Takéto dlhé čakanie nikomu nepomôže. Nemohol som hrať, o to zložitejšie je zvykať si v novom prostredí. Aj preto chcem teraz hrať. Aj v Poľsku na šampionáte. Povedal som to trénerovi Hapalovi. Teraz čakáme, ako zareguje klub.“

V reprezentácii je prvý raz od francúzskeho šampionátu. „Som rád, že som tu. Teším sa, že sa môžem opäť stretnúť so spoluhráčmi, stráviť s nimi najbližšie dni. Čaká nás nielen dôležitý, ale aj ťažký zápas s Litvou. Potrebujeme si pred dovolenkami zabezpečiť tri body. Potom nás čakajú ďalšie náročné zápasy, o všetkom sa rozhodne na jeseň,“ pokračoval dvadsaťdvaroč­ný Duda.

Dlhší zraz mu nerobí problémy, považuje ho za potrebný. „Podobné sústredenia sme už mali aj v minulosti, aj vlani pred majstrovstvami Európy. Nejde o nič nové. A tento kemp je dobrý aj preto, lebo viacerí z nás ligu skončili už dávnejšie a potrebujú trénovať, zostať v tempe.“

Aj on zavítal do moderného strediska v Šamoríne prvý raz a úvodné dojmy boli veľmi pozitívne. „Som tu krátko a nestihol som sa ešte poriadne rozkukať. Do nedele bude dosť času. Bol som sa však už pozrieť na ihrisku. Vyzerá to tu pekne, je to veľké a bude sa nám tu určite páčiť,“ zdôraznil Ondrej Duda.