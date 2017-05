Hološko: S Kozákom nemám problém. Ak dostanem pozvánku, prídem

Filip Hološko (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi z FC Sydney.

Slovenskému futbalistovi Filipovi Hološkovi sa zrejme pootvorili dosiaľ zatvorené dvere do reprezentácie.

Tridsaťtriročný ofenzívny univerzál bol v nemilosti trénera SR Jána Kozáka od vlaňajšieho marca, ešte ako hráč FC Sydney vtedy uprednostnil klubový program pred zápasmi národného tímu proti Lotyšsku (0:0) a Írsku (2:2) v rámci prípravy na ME 2016 vo Francúzsku.

„Rešpektujem to, nikoho nebudeme nútiť. U mňa však skončil,“ vyhlásil vtedy Kozák. Hološko, ktorý sa počas minulého týždňa dohodol na ukončení spolupráce s FC Sydney, pre portál sport24.aktual­ne.atlas.sk povedal: „S trénerom Kozákom nemám žiadny problém; stalo sa, čo sa stalo. Ak dostanem pozvánku, rád prídem. To už je na ňom. Podľa mňa by som mal ešte čo ponúknuť reprezentácii.“

Priznal, že by v tej istej situácii zrejme tentoraz zvolil iný postup: „Asi áno. Mal som všetko riešiť s trénerom Kozákom a nie s asistentom Tarkovičom cez esemesky.“ Slovákov čaká 10. júna zápas vo Vilniuse proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

„Teraz sme nad tým neuvažovali, že ho pozveme do reprezentácie. Uvidíme, čo bude v budúcnosti. Momentálne Filip nemá klub. Záleží na ňom, kde bude hrať a v akej bude forme,“ naznačil Kozák pre spomenutý zdroj zmenu svojho postoja.