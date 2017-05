Hapal nominoval 24 hráčov na kemp pred ME "21". Opory nechal Kozákovi

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal nominoval 24 hráčov na budúcotýždňový tréningový kemp v Šamoríne (5. - 10. 6.), ktorý je súčasťou prípravy na júnové ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. 6. 2017). Informuje o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ) prostredníctvom svojej verifikovanej facebookovej prezentácie.

V tomto výbere chýbajú Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák, Ondrej Duda a aj László Bénes, ktorí dostali od kormidelníka Jána Kozáka pozvánku do A-tímu; ten čaká 10. júna vo Vilniuse zápas proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Do kádra prenikol aj brankár FC Spartak Trnava Adam Jakubech; len medzi náhradníkmi je Matúš Hruška z Dukly Praha, ktorý počas úspešnej kvalifikácie figuroval vedno s Adriánom Chovanom a Marekom Rodákom medzi triom gólmanov českého kormidelníka SR „21“.

V nominácii chýba stredopoliar Dávid Ivan, tento kmeňový hráč talianskej Sampdorie Janov má za sebou neúspešné hosťovanie v druholigovom Bari – pre zranenie zasiahol iba do ôsmich stretnutí, naposledy v závere októbra. Príležitosť v kempe dostane aj krídelník poľského Piastu Gliwice Lukáš Čmelík, kmeňový hráč MŠK Žilina. V kádri je aj kapitán reprezentácie Adam Zreľák, ktorého v priebehu sezóny trápili zranenia a zotavoval sa po aprílovej operácii nohy.

Súpermi mladých Slovákov v základnej A-skupine ME „21“ budú futbalisti domáceho Poľska, obhajcu prvenstva Švédska a Anglicka. Kontinentálny šampionát hráčov do 21 rokov sa uskutoční premiérovo s dvanástimi účastníkmi. Hapalovi zverenci nastúpia 16. júna o 20.45 h v Lubline proti Poliakom.

Následne SR čakajú zápasy proti Anglicku (19. júna o 18.00 h v Kielcach) a Švédsku (22. júna o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov

Brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (Accrington Stanley/Angl.)

Obrancovia: Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk, Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Vavro, Róbert Mazáň, Martin Králik (všetci MŠK Žilina), Branislav Niňaj (KSC Lokeren/Belg.), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Nicolas Špalek, Miroslav Káčer (obaja MŠK Žilina), Tomáš Brigant (FK Senica), Michal Faško (MFK Ružomberok), Jakub Hromada, Martin Chrien (obaja Viktoria Plzeň/ČR), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.), Lukáš Čmelík (Piast Gliwice/Poľ.)

Útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Róbert Polievka (ŽP Šport Podbrezová), Adam Zreľák (FK Jablonec/ČR), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov/Poľ.)

Náhradníci:

Brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Hruška (Dukla Praha/ČR)

Obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Dávid Hancko (MŠK Žilina), Juraj Kotula (FK Senica), Dominik Kružliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok), Michal Sipľak (MFK Zemplín Michalovce), Juraj Chvátal (1. FC Slovácko/ČR)

Stredopoliar: Július Szöke (Šachter Karaganda/Kaz.)

Útočník: Filip Balaj (FC Nitra)