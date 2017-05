Mihalík si zranil koleno, možno nestihne európsky šampionát

Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jaroslav Mihalík utrpel zranenie kolena, pre ktoré by nemusel stihnúť blížiaci sa európsky šampionát v Poľsku (16.-30. júna).

Referuje o tom portál sportowefakty­.wp.pl. „Mihalík ma natiahnutý bočný väz v kolene a do konca sezóny si už nezahrá. Hráčove myšlienky sa sústredia na mládežnícke ME, ale treba povedať, že je to zranenie, ktoré by mohlo prerásť v niečo vážnejšie,“ povedal Mihalíkov klubový tréner z Cracovie Krakov Jacek Zieliňski.

Keďže účastníci šampionátu „U21“ musia nahlásiť svoje konečnú súpisky najneskôr desať dní pred začiatkom turnaja, tzn. do 6. júna, Mihalíkov štart na podujatí sprevádza množstvo otáznikov. Pre mužstvo trénera Pavla Hapala by bola Mihalíkova neúčasť citeľná strata, keďže 22-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi patril v kvalifikačnom cykle k výrazným oporám slovenského tímu – v ôsmich dueloch strelil tri góly a zaznamenal šesť asistencií. Mihalík je v Krakove na hosťovaní do konca tejto sezóny z českej Slavie Praha. Poľské médiá pred niekoľkými dňami informovali, že Cracovia zrejme nevyužije možnosť získať hráča natrvalo.