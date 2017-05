Hapal: Každý musí byť motivovaný. So Zreľákom to vyzerá dobre

Jeho šéf a hlavný tréner tímu SR „21“ Pavel Hapal zatiaľ nepociťuje nervozitu, tá príde až neskôr: „Ja som celkom pokojný človek, nervozita príde až tesne pred zápasom. Snažím sa ju neprejavovať, aby som neznervóznil okolie. Hrával som v Nemecku i Španielsku, na zápasové stresy som si zvykol,“ povedal český kormidelník v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slováci sa zídu necelé dva týždne pred šampionátom. „Prípravu začneme 5. júna sústredením v Šamoríne, tam budeme mať tréningový kemp až do odchodu do Poľska. Odštartujeme ho vstupnými zdravotnými testami. Cieľom kempu je čo najlepšia fyzická príprava hráčov na turnaj,“ skonštatoval Hapal a pokračoval: „V tejto chvíli súpera pre generálku nemáme, pretože už dohodnutý zápas odvolali… Teraz sme vo fáze rokovaní s potenciálnymi rivalmi. Generálku určite chceme hrať, takže možno napokon voľba padne na niekoho z ligy.“

Rodák z Kroměříža, samozrejme, nosí v hlave menoslov hráčov, ktorí pripadajú do úvahy pre šampionát. „O širšom kádri mám predstavu, no pri užšej nominácii sa treba pozerať aj na zdravotný stav chlapcov. Ligové súťaže finišujú a ešte sa môže všeličo stať. V každom prípade, každý z chlapcov, ktorý na ME pôjde, musí byť zdravý, dobre pripravený a dobre motivovaný. Niektorí majú drobné šrámy. S Adamom Zreľákom to vyzerá dobre, mal by byť v poriadku,“ uviedol Hapal. Výprava spod Tatier si rozloží stan v Lubline, kde odohrá dve z troch stretnutí základnej A-skupiny.

„Vyberali sme si hotel z katalógu UEFA, spĺňa všetky kritériá. Verím, že sa na zápasoch dočkáme aj našich fanúšikov. Podľa mojich informácií je o vstupenky veľký záujem, čo nás veľmi teší. V Lubline budeme celý čas počas skupinovej fázy; iba jednu noc, keď budeme hrať s Anglickom, budeme spať v Kielcach,“ skonštatoval bývalý kouč Nitry, Žiliny či Senice a doplnil: „Letíme 13. júna z Bratislavy priamo do Lublinu. Autobusom by to bola zdĺhavá cesta a chceme aj takto šetriť sily.“

Tím okolo Milana Škriniara, Stanislava Lobotku, Alberta Rusnáka, Matúša Bera či Adama Zreľáka bude v „áčku“ čeliť domácim Poliakom (16. 6.), Angličanom (19. 6.) a obhajcom prvenstva Švédom (22. 6.). „Podľa mňa to bude veľmi vyrovnaná skupina. Bude dôležité, akú formu bude mať tím v deň zápasu. Veľkú úlohu zohrá psychika. Všetci súperi sú veľmi silní, agresivitou budú najnepríjemnejší Angličania,“ myslí si Pavel Hapal.

Viacerí z jeho zverencov už nakukli aj do seniorskej reprezentácie, ktorú vedie Ján Kozák. „V Česku i na Slovensku sa poctivo pracuje s mládežou, čo dokazuje, že vždy dokážu vyprodukovať hráčov, ktorí sú schopní presadiť sa v zahraničných ligách. Na Slovensku sú ročníky 1994 a mladší naozaj silné. Verím, že sa chlapci do A-tímu reprezentácie budú posúvať, niektorí v ňom vlastne už dostávajú priestor,“ povedal pre web SFZ 47-ročný tréner slovenskej dvadsaťjednotky a prezradil, v čom ho počas jeho pôsobenia pod Tatrami prekvapil slovenský futbal:

„V tom, že sa tu investuje, budujú sa štadióny a robí sa všetko pre to, aby diváci prišli na futbal. A je skvelé, že reprezentačné tímy sú úspešné. Darí sa áčku, darí sa nám, čo je vynikajúce.“