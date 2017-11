Chyba rozhodcu, oranisko, záchrana na čiare. V Bazileji sa napriek postupu aj pískalo

Švajčiarsky obranca Ricardo Rodríguez odkopáva loptu z bránkovej čiary v odvete so Severným Írskom.

Švajčiarsky obranca Ricardo Rodríguez odkopáva loptu z bránkovej čiary v odvete so Severným Írskom. Autor: SITA/AP , Jean-Christophe Bott

„Helvéti“ v barážovom dvojzápase európskej časti kvalifikácie prekonali hráčov Severného Írska (1:0 vonku, 0:0 doma, pozn.). Rozhodujúcim momentom celej konfrontácie bol napokon premenený pokutový kop švajčiarskeho obrancu Ricarda Rodrígueza z duelu v Belfaste, aj keď mnohé televízne zábery vtedy potvrdili, že k nariadeniu tejto jedenástky nemalo dôjsť.

„Ulsterčania“ neboli v odvete ďaleko od predĺženia, ale spomenutý ľavý bek AC Miláno Rodríguez v 92. min vykopol z bránkovej čiary hlavičku smerujúcu do siete.

Švajčiari prenikli na šampionát štvrtýkrát po sebe. Rovnako dlhú sériu alpský tím v minulosti už raz dosiahol. Bolo to v roku 1954. Počas žrebu skupinovej fázy (1. decembra v Moskve) bude Švajčiarsko v druhom koši.

Domáci kouč Vladimir Petkovič bol po stretnutí na Štadióne sv. Jakuba v Bazileji spokojný s postupom na „mundial“, no nepáčilo sa mu, ako jeho zverenci naložili s množstvom šancí. Hlavnými „spaľovačmi“ boli najmä Steven Zuber a Haris Seferovič. Druhého menovaného dokonca vlastní fanúšikovia vypískali pri striedaní tesne pred koncom zápasu. „Bola to škoda. Niektoré veci by sme sa mohli od fanúšikov Severného Írska naučiť. Ale teraz nechcem rozvíjať túto tému. Radšej si vychutnám moment, že máme miestenku na turnaj v Rusku,“ vyhlásil podľa webu soccerway.com 54-ročný rodák z bosnianskeho Sarajeva.

Švajčiarsko v kvalifikácii MS 2018 podávalo kvalitné výkony. V B-skupine stratilo body akurát v poslednom zápase v Portugalsku (0:2), čo ho stálo 1. miesto, ktoré držalo pevne v rukách prakticky počas celého eliminačného cyklu. Petkoviča potešilo odhodlanie a nezlomná vôľa švajčiarskych hráčov.

„S mojimi chlapcami som veľmi spokojný, so všetkým, čo robili nielen v zápasoch so Severným Írskom. Tento tím má vynikajúceho ducha, pevnú vôľu a pozitívne zmýšľa. Hráči chcú zakaždým dosahovať najvyššie ciele. Dúfam, že rovnako hladní budú naďalej a predvedú to aj na MS 2018,“ doplnil niekdajší kouč talianskeho Lazia Rím či tureckého Samsunsporu.

Na bazilejskom trávniku sa dalo poriadne kombinovať iba v úvode zápasu. Zelená plocha sa v neskoršom priebehu vinou vytrvalého dažďa zmenila doslova na oranisko a hráči mali miestami problém poriadne kontrolovať loptu. Kormidelník Severného Írska Michael O'Neill cítil, že mužstvo doplatilo na jeden chybný verdikt zo zápasu v Belfaste.

Obranca Severného Írska Josh Magennis s trénerom Michaelom O'Neillom. Autor: SITA/AP, Jean-Christophe Bott

„Myslím si, že v konečnom dôsledku rozhodlo jedno zlé rozhodnutie z prvého stretnutia. Náš výkon a reakcia v odvete boli báječné. Boli sme lepším tímom, tlačili sme až do 94. minúty. Možno chýbalo trochu šťastia. Hráči sú zničení, ale nikdy som na nich nebol pyšnejší. Škoda, že sme nehrali aspoň predĺženie. Títo chlapci budú ešte dlho spomínať na tento výkon,“ skonštatoval pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports 48-ročný rodák z Portadownu, ktorý sa odmietol s novinármi baviť na otázky týkajúce sa jeho budúcnosti pri reprezentačnom kormidle.

„Nehnevajte sa, ale teraz to nie je rozumná otázka. Moje myšlienky momentálne patria naším hráčom,“ uzavrel Michael O'Neill.