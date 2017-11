Chlipník Blatter. Sexuálne obťažoval americkú hviezdu

Dlhoročná reprezentantka USA, ktorá má na konte viac ako 200 štartov v národnom tíme, uviedla detaily incidentu v rozhovore pre portugalský magazín Expresso.

Na otázku, čo hovorí na vlnu priznaní žien z umenia a športu v súvislosti so sexuálnymi atakmi zo strany mužov, odpovedala:

„Sepp Blatter ma opakovane chytil za zadok. Poznáte Seppa Blattera, však? Stalo sa to pred štyrmi rokmi v zákulisí udeľovaní cien Zlatá lopta,“ šokovala portugalského reportéra s priznaním.

Vtedy 77-ročný Blatter ju mal chytiť za pozadie tesne predtým, ako obaja vystúpili na pódium, kde Solová odovzdala cenu pre najlepšiu futbalistku roka svojej reprezentačnej kolegyni Abby Wambachovej.

„Ak by sa to stalo dnes, tak už viem čo by som urobila. Vtedy ma to veľmi rozrušilo, bol to stresujúci zážitok. Dovolil si to ku mne tesne predtým, ako sme vyšli na pódium. Sústredila som sa len na Abby, nechcela som pokaziť jej veľký večer,“ dodala Solová, svojho času jedna z najlepších brankáriek na svete.

Blatter v roku 2015 rezignoval na post prezidenta FIFA po masívnom korupčnom škandále. Už počas jeho 17 rokov trvajúceho vedenia svetového futbalu mu mnohí – najmä futbalistky – vyčítali jeho sexistický prístup k ženám.

V roku 2004 sa na neho zniesla vlna kritiky po tom, ako navrhol, aby futbalistky nosili „viac ženské oblečenie“ ako „obtiahnuté trenky a kratšie dresy“.

Blatter reagoval aj na Solovej obvinenia. Pre denník Guardian ich prostredníctvom svojho hovorcu označil za vymyslené a nepravdivé.

Priznaní spojených s kampaňou #MeToo stále pribúda a škandál so sexuálnym obťažovaním sa nevyhýba ani športovému svetu. Ozvali sa aj elitná švédska lyžiarka Anja Pärsonová, jej krajanka, bývalá futbalistka Gunilla Axénová či americká gymnastka McKayla Maroneyová.

"Škandál sa šíri tak rýchlo, že kým toto budete čítať, možno budeme svedkami ďalších priznaní. Po obvineniach Harveyho Weinsteina dodáva ženám odvahu aj kampaň #MeToo,“ uviedla politologička Rainbow Murrayová z Londýnskej univerzity kráľovnej Márie.

Weinstein je prominentný hollywoodsky producent, ktorého pred pár týždňami obvinilo viacero herečiek zo sexuálneho obťažovania aj zo znásilnenia. Newyorská polícia už proti mocnému mužovi filmového priemyslu pripravuje žalobu.