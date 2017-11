Šok v Belfaste! Pozrite sa, ako "zarezal" rozhodca domácich Severných Írov

„Príliš som nad tým nerozmýšľal, keď som si postavil loptu. Bol som napätý, ale nervózny? To nie,“ povedal Ricardo Rodríguez, cituje ho portál NZZ. Švajčiarsky denník Blick napísal, že medzi Belfastom a Moskvou je vzdialenosť 2727 km, ale po tesnom víťazstve 1:0 to už majú Švajčiari do metropoly Ruska na mačací skok. „Sme jednou nohou na majstrovstvách sveta,“ doplnil optimisticky Blick.

Sklamaný tréner Severných Írov Michael O'Neill pre Sky Sports povedal, že pokutový kop proti jeho tímu nemal byť. „Rozhodcovi nič nebránilo vo výhľade. Rameno Corryho Evansa nebolo v neprirodzenej polohe. Lopta ho zasiahla viac na chrbte. Myslel som si, že rozhodca zapískal faul alebo ofsajd. Som rozhorčený jeho verdiktom a tiež žltou kartou,“ podotkol O'Neill. „Je to hanebné a zničujúce. Nemal som ruku,“ bránil sa Corry Evans na webe BBC.

Futbalisti Severného Írska sa na MS predtým naposledy predstavili v roku 1986 v Mexiku. Ak sa chcú po vyše troch desaťročiach opäť objaviť na „mundiale“, musia v odvete v nedeľu 12. novembra v Bazileji zvíťaziť najlepšie tak, že strelia dva góly.