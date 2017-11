Chorváti blízko MS. Modrič: Bola by tragédia, keby sme premrhali takú šancu

Luka Modrič. Autor: SITA/AP, Darko Bandic

„Vatrenich“ nasmerovali za dôležitou výhrou už v úvodnej dvadsaťminútovke špílmacher Luka Modrič a útočník Nikola Kalinič. Prvý menovaný s prehľadom premenil pokutový kop, druhý šikovne usmernil do bránky center Ivana Striniča. Hostia v 30. min znížili po hlavičke stopéra Sokratisa Papastathopoulosa, no to bolo z ich strany všetko. Naopak, Chorváti ešte prikrášlili výsledok zásahmi Ivana Perišiča a Andreja Kramariča.

„Odohrali sme skvelý zápas, od prvého po posledného hráča. Nemôžeme byť nespokojní, výsledok 4:1 je perfektný. Nesmieme sa však nechať uniesť či prepadnúť eufórii. V Grécku musíme odohrať ďalší dobrý duel, tak ako dnes či v októbri na Ukrajine. Bola by tragédia, keby sme premrhali takú šancu na postup,“ vyhlásil pre Sportske Novosti kapitán Chorvátov Modrič.

„Šachovnicové mužstvo“ predviedlo na Maksimire azda svoj najlepší výkon od minuloročných ME vo Francúzsku, čo potvrdil aj záložník Ivan Rakitič.

„Ak mám byť úprimný, bol to jeden z našich najlepších zápasov za ostatné roky. V Aténach nás však čaká peklo. Nedávno som tam hral v Lige majstrov, zhodou okolností práve na ihrisku Olympiakosu Pireus. Nebude to tam ľahké,“ myslí si kmeňový hráč španielskeho klubu FC Barcelona.

Obe mužstvá sa predstavili aj na ostatných MS 2014 v Brazílii, „Heléni“ na tomto šampionáte dokonca postúpili medzi šestnástku najlepších tímov. Po štvrtkovej prehre však pre nich bude mimoriadne náročné získať ďalšiu miestenku medzi svetovou elitou.

„Prvý a štvrtý zásah domácich padol po našich chybách. V druhom polčase sme hrali lepšie, prišli aj šance, ale nemali sme šťastie v zakončení. Môžeme ľutovať, že sme nestrelili druhý gól – pri 4:2 by to vyzeralo oveľa priaznivejšie,“ smútil nemecký tréner na lavičke Grécka Michael Skibbe.

Chorváti triumfovali nad Grékmi po dlhých 20 rokoch. Predtým sa tešili z víťazstva 30. apríla 1997, a to na ihrisku súpera (1:0). Bolo to v zápase kvalifikácie MS 1998, kde Chorvátsko získalo historické bronzové medaily.

„Bol to krásny zápas. Myslím si, že konečne sme si prišli na svoje, predvádzali sme výbornú hru. Stále sme však iba na polceste. V Grécku nás čaká ďalších 90 minút. Bude to ťažké. Tamojšie fanatické prostredie dokáže hosťujúcim mužstvám narobiť mnoho problémov,“ varuje pred prílišným uspokojením prezident Chorvátskeho futbalového zväzu (HNS) a kráľ strelcov (6 gólov, pozn.) zo spomenutého „bronzového“ šampionátu vo Francúzsku Davor Šuker.