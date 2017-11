Taliansky postupový plán? Potiť krv

Nahradiť Francesca Tottiho, Andreu Pirla, Alessandra Del Piera či Fabia Cannavara nie je jednoduché. Talianom sa to veľmi nedarí.

Dôkazov je viacero. Od roku 1958 nechýbali na žiadnej vrcholnej futbalovej seanse, ale na MS 2010 i o štyri roky neskôr nepostúpili Taliani zo skupiny. Teraz im hrozí, že sa do nej nedostanú vôbec. Ak chcú pohromu odvrátiť, musia uspieť v baráži proti Švédsku (štartuje v piatok od 20.45 úvodným duelom dvojzápasu, prenos vysiela Sport 1).

„Bolo by skvelé, keby som si mohol zahrať na štvrtom svetovom šampionáte. Je to udalosť, na ktorej nechcete chýbať. Sme v dobrej nálade a veríme si. V stávke je mnoho a preto sme pripravení na plán potiť krv a pot. Necháme na ihrisku všetko a pridáme k tomu techniku, zanietenie a organizáciu hry,“ cituje stredopoliara AS Rím Daniele De Rossiho stránka talianskej futbalovej federácie.

Z ôsmich európskych krajín, ktoré sa pobijú o zvyšné štyri miestenky do Ruska pre starý kontinent, sú Taliani najväčšími favoritmi. So Švédmi to však nebudú mať ľahké. Tri korunky bez svojho najslávnejšieho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča (ukončil reprezentačnú kariéru) dokázali v kvalifikačnej A-skupine zdolať Francúzov i Holanďanov.

„Nikdy by som proti nemu nechcel hrať. Dokonca ani keď bude mať 40 rokov a zlomenú nohu,“ ocenil kvalitu Ibrahimoviča De Rossi. „Musíme odohrať obe stretnutia s rozumom a využiť našu kvalitu i skúsenosti. Na lanských ME nám toho veľa nedovolili (Taliani vyhrali 1:0). Bolo to náročné vtedy a bude aj teraz,“ predpovedá 34-ročný matador.

Očakáva sa, že spolu s brankárom Gianluigim Buffonom či obrancami Andreom Barzaglim a Giorgiom Chiellinim už čoskoro ukončia reprezentačnú kariéru.

Dostanú šancu urobiť to na najdôležitejšom turnaji sveta?