Gól mu neuznali, Angličania vypadli. Lampard víta video, ale hovorí aj o konflikte

Tridsaťdeväťročný stredopoliar vie o čom hovorí, na majstrovstvách sveta 2010 v JAR práve jemu rozhodcovia neuznali regulárny gól v osemfinále proti Nemecku. Lampardova strela sa v prvom polčase za stavu 1:2 odrazila od brvna a podľa opakovaných záberov prešla jednoznačne za bránkovú čiaru celým objemom, ani jeden z arbitrov si to však vtedy nevšimol a „Albión“ napokon prehral 1:4.

„Bola to otázka momentu a nebolo nad čím váhať. Som rád, že dnes už máme k dispozícii technológie,“ povedal vo štvrtok Lampard na trénerskom seminári v japonskom Tokiu.

Zároveň však upozornil na možný konflikt medzi modernými prvkami a tradíciou futbalu: „Musíme si dať pozor na pokrok, aby sme to neprehnali s technológiou. Nebolo by dobré, ak by sa analyzoval každý moment a vynechal ľudský faktor. Rozhodcovia môžu mať opačný názor najmä pri udeľovaní kartových trestov.“