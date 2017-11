Myslím, teda hrám. Potulujúci sa cigán pretvoril futbal na umenie

On je však drobný, niekedy po ihrisku pobehuje pomalým poklusom. Obrana – to nie je jeho šálka kávy. Alebo skôr pohár vína, ktoré s láskou ochutnáva. Nevyniká ani rýchlosťou. Každý meter, ktorý jej nedostatkom stratí, však nahradí dvoma získanými vďaka predvídavosti.

„Dá sa povedať, že som taký potulujúci sa cigán. Len si hľadám zopár metrov priestoru, kde môžem vykonávať svoju profesiu: vziať loptu, prihrať ju spoluhráčovi, ktorý skóruje. Hovoria tomu asistencia, ale pre mňa je to šírenie radosti,“ povedal Andrea Pirlo.

Talianska legenda sa v nedeľu rozlúčila s profesionálnou kariérou. Počas nej zdvihla nad hlavu takmer každú prestížnu klubovú i reprezentačnú trofej. Pirlovi nasledovníci nachádzajú vo futbalovom slovníku pojem, ktorý pred ním neexistoval. Hrať na Pirlovej pozícii.

Najpopulárnejšia hra na svete prišla o neobyčajného hráča s extravagantnými prejavmi. Na ihrisku i mimo neho.

Prvý úspech prišiel na Slovensku

Do seniorského futbalu vstúpil ako 16-ročný v drese Brescie. Po viac ako dvoch dekádach sa rozhodol, že jeho čas na futbalových trávnikoch sa naplnil. Ako striedajúci hráč nastúpil v nedeľňajšom stretnutí americkej Major League Soccer medzi FC New York City a Columbusom Crew (2:0). Po ňom na sociálnej sieti oznámil vopred avizovaný koniec kariéry.

"Chcem sa všetkým poďakovať za podporu a ľudskosť, s ktorou ku mne v tomto nádhernom meste pristupovali. Končí sa moja futbalová cesta. Musíte pochopiť, že v mojom veku je správne povedať: stačilo. Už nemám hlad. Každý deň máte problém a nie ste schopní trénovať ako chcete. Nemôžete takto fungovať do päťdesiatky. V 38 rokoch je čas dať priestor mladým,“ napísal na twitter Pirlo.

Dlhovlasý odchovanec účastníka Serie B zaujal aj talianskych reprezentačných trénerov. Postupne sa prepracoval do dvadsaťjednotky, s ktorou na Slovensku získal titul majstrov Európy tejto vekovej kategórie.

Andrea Pirlo. Autor: SITA/AP, Mark J. Terrill

Pred šampionátom sa nedokázal presadiť v Interi. Po ňom si veľký talent všimol nový tréner konkurenčného AC Carlo Ancelotti. Postavil na ňom základ úspešnej éry slávneho klubu. Pirla posunul hlbšie do poľa, kde mal viac priestoru na svoje milimetrové prihrávky. Výsledok? Dve víťazstvá v Lige majstrov i Serii A, jedno na majstrovstvách sveta klubov.

„Génius, na ktorého spoluhráči i súperi hľadia s rešpektom,“ povedal o Pirlovi na jednom z reprezentačných zrazov kolega Danielle de Rossi. „Niekedy pozerám zápasy Juventusu len preto, aby som ho mohol obdivovať,“ priznala pred tromi rokmi ikona Barcelony Xavi.

„Je stelesnením kvality. Používa všetky zbrane, ktoré zapadli prachom minulosti. Klamanie telom, pauza, precíznosť. Presné opaky vlastností, ktoré spolu tvoria slovo ničiacie dnešný futbal – intenzita,“ pridal sa tréner Jorge Valdano.

Zaspával s Dudekom

V roku 2005 bol na smutnej strane barikády nezabudnuteľného istanbulského finále Ligy majstrov. AC Miláno viedlo po polčase 3:0, napokon padlo po pokutových kopoch a hrdinskom výkone Jerzyho Dudeka 3:4. Pirlo vo svojej biografii Penso Quindi Gioco (Myslím, teda hrám) z roku 2013 si naň spomína veľmi detailne a šťavnato.

„Záznam z toho zápasu som nikdy nevidel. Načo by bolo dobré znovu sa nechať mučiť? Hral som ten duel raz naživo a veľakrát v mojej hlave. Bol to pohreb i odkaz pre budúce generácie. Premýšľal som, že po tom finále skončím. Nič mi nedávalo zmysel. Jediným dôvodom bol Jerzy Dudek. Ten tancujúci somár, ktorý sa nám na čiare posmieval a sypal soľ do našich otvorených rán. Tú noc som nemohol spať a keď sa mi to podarilo, uvedomil som si, že zaspávam s Dudekom a jeho spoluhráčmi.“

Z nesporného Pirlovho talentu profitoval aj Marcelo Lippi. Bývalý kouč talianského národného mužstva s ním pred jedenástimi rokmi získal titul majstrov sveta. Dobre si na to pamätá aj Thierry Henry.

Andrea Pirlo. Autor: SITA

„Nočná mora pre defenzívu. Na ihrisku je samotárom. Nájde si opustené miesto a potom možnosť, ako vás za dostatok času a priestoru, ktorý ste mu nechali, potrestať milimetrovou prihrávkou,“ vyhlásila francúzska legenda. "Vedel sa rozprávať so svojimi nohami,“ zložil Pirlovi kompliment Lippi. "Bolo mi cťou hrať s tebou i proti tebe, legenda,“ odkázal mu Francesco Totti.

Futbal lepší ako sex

Keď v roku 2011 prestúpil do Juventusu a neskôr sa vrátil na San Siro, nečakala ho spŕška nadávok či piskot. Rozhodnutie nepredĺžiť zmluvu v AC Miláno a vyskúšať novú turínsku výzvu fanúšikovia červeno-čiernych rešpektovali. Starej dáme i Pirlovi to prinieslo štyri ligové tituly v rade.

„Keď mi povedal, že bude hrať s nami, povedal som si: Boh existuje! Všetkých nás zahanbuje, taký je dobrý. Každý, kto s ním hral, chápe význam slova unikátny. Andrea je šampión, ktorý skĺbil človečinu s kvalitou a futbalovou eleganciou,“ sypal jeden kompliment za druhým gólman Juventusu Gianluigi Buffon.

Pirlov nezameniteľný kumšt bude futbalovej verejnosti chýbať. Zostali po ňom silné spomienky i bonmoty, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani popredný zabávač.

„PlayStation? To je po vynájdení kolesa druhá najlepšia vec,“ nezaprel v sebe náruživého hráča futbalovej hry Fifa. „Náš šport je lepší ako sex. Pocit z výhier trvá dlhšie a keď vám to nevyjde, nie je to iba vašou vinou,“ pridal zaujímavé porovnanie.

„Som priemerne škaredý muž,“ uťahuje si zo svojho vzhľadu. „Sir Alex Ferguson prišiel kvôli mne o čistotu. Muž s fialovým nosom, ktorý vytvoril z Manchestru United nezdolateľnú mašinu, na mňa poslal Park Ji-sunga. Z hviezdneho hráča urobil strážneho psa, len aby mi znepríjemnil život,“ pridal pikošku zo vzájomného duelu.

Arrivederci, maestro! Vaše umenie i nadhľad budú futbalu chýbať.