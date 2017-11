Holandský futbalový expert: Padli sme do obdobia pred Johanom Cruyffom

Johan Cruyff strieľa gól do siete Brazílie na MS 1974.

Johan Cruyff strieľa gól do siete Brazílie na MS 1974. Autor: SITA/AP

Holandsko zaznamenalo v uplynulých rokoch hneď niekoľko podpriemerných výsledkov, nekvalifikovalo sa na Euro ani svetový šampionát. Je to smola, alebo odraz súčasnej kvality?

Jednoznačne to druhé. Holandský futbal je, bez ohľadu na úspechy na majstrovstvách sveta, už veľmi dlho na ústupe.

Odkedy?

Prvé problémy sa začali začiatkom tohto milénia, od roku 2001 naši hráči nie sú schopní dominovať vo väčšine zápasov. Kedysi to bolo presne naopak.

Druhé a tretie miesto na svetových šampionátoch v rokoch 2010 a 2014 boli náhoda?

Skôr výsledkom dobrej práce trénerov Berta van Marwijka a Louisa van Gaala. Od tej chvíle je však už evidentné, že Holandsko za ostatnými zaostáva. Dôvodov je veľa.

Arthur van den Boogaard. Autor: Archív

Rozprávajte…

V prvom rade tu chýbajú výnimoční hráči. Bez nich nik nemôže hrať prvé husle. Dole vodou to nejde iba s národným tímom, ale aj ligovou súťažou. Zahraničné kluby skupujú všetkých mladých hráčov, ktorí preukážu nejaký potenciál, zostáva iba priemer. Súťaž je tak z roka na rok horšia. O nič lepšie to nie je ani s trénermi, väčšina z nich je len obyčajný priemer.

Holandsko však má futbalové know-how. Prečo teda nepokračuje v tom, čo sa už v minulosti osvedčilo?

Naopak, z toho, čo vy nazývate know-how, sa poučili iný. Možno prekvapím, ak poviem, že kľúčovým bol rok 1991. Práve vtedy sa FIFA rozhodla, že brankár nebude môcť viac chytiť do rúk malú domov. Všetci odrazu začali napádať už na polovici súpera, dovtedy tak robili iba Holanďania.

Môže Holandsko v blízkej budúcnosti počítať s veľkým úspechom?

A to je ďalší problém, ktorý tento národný tím zráža k zemi. Očakávania od neho sú totiž prehnané. Éra výnimočných futbalistov je preč, výkonnostne sa práve nachádzame v období pred Johanom Cruyffom. Môže sa stať, že dobrý výsledok sa dostaví, tak ako na olympiáde v Paríži v roku 1924, ale dominovať, ako v 70-tych a koncom 80-tych a 90-tych rokov, už nebudeme. V tejto chvíli by bol veľký úspech iba dielom náhody, chýbala by mu futbalová logika.

Čoskoro sa bude žrebovať kvalifikácia na Euro 2020. Čo sa musí zmeniť, aby sa tam Holandsko dostalo?

Tréner. Guus Hiddink aj Danny Blind v posledných dvoch kvalifikáciách nezvládli koučing. Na lavičke potrebujeme stratéga a nie človeka, ktorý sa tam dostal za zásluhy.