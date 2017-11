Totálny futbal je minulosť. Tulipán zvädol

Arjen Robben ukončil reprezentačnú kariéru. Kto ho nahradí? Autor: Reuters, Toussaint Kluiters

Opory nemá kto nahradiť

Dnes je však všetko inak. Holandská futbalová reprezentácia, ktorá na ostatných majstrovstvách sveta obsadila 3. miesto, bronz na blížiacom sa svetovom šampionáte neobháji. Na turnaj v Rusku sa nekvalifikovala.

„Nie je to žiadna náhoda, futbal v Holandsku je dlhodobo na ústupe. Potrvá roky, kým sa naša reprezentácia vráti opäť na výslnie. Ak vôbec,“ vraví športový publicista Arthur van den Boogaard.

Prehry 0:4 s Francúzskom, 0:3 s Tureckom, 0:2 s Bulharskom a Islandom sú len omrvinkami neúspechov, ktoré v uplynulom období Holanďania zažili.

Navyše, reprezentáciu po rokoch opustil Arjen Robben a nezostala v nej už žiadna veľká hviezda. Niekdajšia reklama na futbal stratila lesk.

Čo sa stalo? Kde hľadať príčiny? Ako tento regres zastaviť? Na veľa otázok je hneď niekoľko odpovedí. Holandsko stratilo kvalitu. Víťazného ducha. Aj slávnu značku. Totálny futbal je už iba minulosť.

Kedysi priviedol do veľkého futbalu Ruuda van Nistelrooya, Jaapa Stama či Arjena Robbena. Jeho prácu v PSV Eindhoven si všimli londýnske kluby Tottenham a Chelsea. Neskôr aj ich naučil, čo znamená moderný prístup k výchove talentov. Dán Frank Arnesen stál pri zrode mnohých hviezd.

„Holandský futbal je v kríze. Stratil silnú generáciu hráčov. Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Nigel de Jong a teraz už aj Robben sú preč. A nik nový, kto by ich zastúpil, neprišiel. Mladí nie sú jednoducho dosť dobrí,“ tvrdí športový riaditeľ v mnohých popredných európskych kluboch.

Chýba víťazný duch

Bývalý profesionálny futbalista tiež naznačuje hlavnú príčinu zlyhania súčasnej generácie. „Keď boli mladí, roky im vštepovali, že dôležitý je predovšetkým rozvoj, nie víťazstvo. Teraz na to doplácajú, tým hráčom chýba víťazný duch. Snažia sa to síce teraz napraviť, ale chvíľu to potrvá,“ pripomína Arnesen pre britský denník The Telegraph.

Do budúcnosti však hľadí s optimizmom. „Ajax, PSV, ale aj Feyenoord neustále produkujú šikovných hráčov. Problém je, že kvalita týchto klubov v posledných rokoch dramaticky klesla. Podobné typy, aké pred časom skončili v reprezentácii, jej dodať nedokážu. Ale čo nebolo, môže byť. Holandsko až tak veľa nepotrebuje, možno štyroch či piatich špičkových futbalistov,“ dodáva.

Uznávaný športový analytik Pieter Zwart je zasa presvedčený, že úspechy národného tímu v uplynulom desaťročí sú zásluhou predovšetkým Robbena. Pripomína, že Holanďania už dávno nehrajú Cruyffov totálny futbal, ale spoliehajú sa na rýchle protiútoky. Tvrdí, že od roku 2014 bol gólový priemer reprezentácie výrazne vyšší, keď hral Robben. Bez neho bol vraj tím absolútne bezradný.

„Avšak Robben nikdy nebol pravý holandský hráč. Vyrástol v dedinke na severovýchode krajiny neďaleko hraníc s Nemeckom. V regióne nebol okrem neho žiadny iný talentovaný futbalista ani profesionálni tréneri. Bol to samouk, ktorého bavil dribling s loptou,“ prezrádza.

„Ak by však pochádzal zo západu Holandska, neunikol by pozornosti Ajaxu či Feyenoordu Rotterdam. Verte mi, že tí by mu dribling zakázali. Bol by len obyčajné krídlo naučené neustále iba prihrávať. Z Robbena sa stal Robben preto, že nespadol do siete holandského systému,“ dodáva.

Nemecko ako vzor. Bolo na dne

A ešte niekoľko faktov od Zwarta, ktoré dokazujú, že niekdajšia ozdoba Holanďanov – ofenzívny futbal – je preč. Holandskí útočníci v anglickej, nemeckej a španielskej lige strelili v tejto sezóne tri góly, na jeden prihrali. Pod všetkými je podpísaný – Robben.

Riešenie? „Holandsko je príliš globalizovaná krajina na to, aby nejaké nenašla. Stačí sa pozrieť za hranice. Nie ďaleko, iba pár kilometrov,“ píše portál ESPN.

Ako vzorový príklad uvádza Nemecko. „V roku 2004 tvrdo narazilo na dno. Aj Nemci sa inšpirovali, dobré myšlienky nachádzali kdekoľvek v Európe. Zakaždým si vybrali iba to najlepšie. Ukázalo sa, že ak to robia dobre, nedajú nikomu šancu. Netrvalo dlho a stali sa majstrami sveta,“ pokračuje.

Súhlasí aj technický riaditeľ PSV Marcel Brands. „Iba nedávno som sa vrátil z Portugalska, v Sportingu, Benfike a Porte sa pracuje úplne inak. Na rozdiel od nás. My sa snažíme 80 percent zápasu držať loptu na kopačkách a napokon prehráme 0:1, tam je všetko podriadené úspechu,“ zamýšľa sa funkcionár.

Futbalové voľnomyšlienkárstvo

„Takto by to veru nemalo vyzerať. Nemecko sa kedysi zameriavalo na silový futbal založený na neustálom behaní. Dnes to už neplatí, hrá oveľa technickejšie ako pred desiatimi rokmi. Poučilo sa. To, v čom výrazne zaostávalo, rýchlo dobehlo. A dnes je na míle pre nami,“ upozorňuje na smutný fakt pre Holandsko.

Ozývajú sa argumenty, že krajina, ktorá má dvakrát menej obyvateľov ako napríklad Poľsko, nemôže dlhodobo a predovšetkým pravidelne konkurovať najľudnatejším európskym, ale aj svetovým futbalovým národom.

„Pre Holanďanov však bola dosiaľ ich veľkosť iba nepodstatný údaj – nahrádzali ju inovatívnosťou a futbalovým voľnomyšlienkár­stvom, ktoré búralo zaužívané dogmy. Žiaľ, potrvá istý čas, kým na trávniku opäť uvidíme pravé Holandsko,“ dodáva denník The Independent.

Totálnemu futbalu zvykli experti hovoriť aj organizovaný chaos. Talent sa však vyparil a zmätok zostal.

Holandsko súrne potrebuje nového Cruyffa.

A futbalový svet zasa silné Holandsko.