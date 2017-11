Csontó: Škriniar a Barcelona? Tam nepôjde. Nohami stojí pevne na zemi

Medzi záujemcami o služby 22-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom sa najnovšie objavil aj aktuálny líder najvyššej španielskej súťaže FC Barcelona. Katalánsky denník Mundo Deportivo prednedávnom informoval, že „blaugranas“ by radi získali konštruktívneho stopéra, pričom v ich hľadáčiku sa objavil Škriniar aj stredný obranca SSC Neapol Kalidou Koulibaly.

Škriniarov agent Karol Csontó však v interview pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport uviedol, že jeho klient na barcelonský Camp Nou určite nezamieri.

„Mám radosť z toho, aký dojem Milan zanecháva po prestupe do Interu. Je to chlapec stojaci nohami pevne na zemi. Do Barcelony nepôjde,“ vyhlásil agent zo spoločnosti Stars & Friends. Škriniar je hráčom Interu Miláno od leta tohto roka, keď zo Sampdorie Janov prestúpil za 25 miliónov eur. V doterajšom priebehu ligovej sezóny Serie A 2017/2018 nevynechal ani minútu, navyše, už dvakrát sa zapísal do streleckej listiny.