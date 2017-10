Zidane: Zbierať trofeje je fuška. A to ma motivuje

Veľa hviezd v jednej šatni

Zinedine Zidane (45) sa vlani ocitol po prvý raz medzi troma kandidátmi, ale napokon si trofej prevzal šéf leicesterského zázraku, Talian Claudio Ranieri. Tento rok už Zidane jasne dominoval. Jeho triumf sa očakával rovnako, ako víťazstvo jeho zverenca Cristiana Ronalda, ktorý má už päť trofejí najlepšieho hráča roka.

„Neviem, či som bol favorit a netvrdím, že som tento úspech čakal. V mojom prípade platí, že som si ho najmä želal. Som šťastný, že sa mi to splnilo,“ reagoval spokojný Zidane.

Cenu v London Palladium mu odovzdával Ranieri. Francúz v službách Realu Madrid zdolal tento rok dvoch skvelých talianskych stratégov – Massimiliana Allegriho z Juventusu a Antonia Conteho z Chelsea.

V Reale sa počítajú len víťazstvá

Na narážku z úvodu reagoval Zidane po prestížnej slávnosti, ktorá sa prvý raz konala v Londýne. Zdalo by sa, že vyhrávať s takým tímom, aký má k dispozícii, je hračka. Nie je však jednoduché zvládnuť toľko hviezd v jednej šatni, čo potvrdzoval aj víťaz ankety.

„Toto som zažil aj ako hráč. A tiež v rovnakej kabíne. Nie je to ľahké, ale viem, ako na to, mám skúsenosti. Dôležité je, aby vám hráči verili, aby verili tomu, čo robíte,“ vravel kouč, ktorý vedie Real od januára 2016. Z jeho tímu sa teraz až piati futbalisti dostali do ideálnej jedenástky roka.

Rodák z Marseille, ktorý aktívnu kariéru ukončil pred vyše desiatimi rokmi práve v Madride, kde pôsobil vyše päť sezón, pripomenul aj ďalšiu skutočnosť.

„Real je úspešný, vyhráva La Ligu i Ligu majstrov. A potom je najťažšie všetko to zopakovať. Zbierať takéto trofeje je vždy poriadna fuška. To ma však práve najviac motivuje. Uvedomujem si, že pracujem v klube, kde sa počítajú len víťazstvá,“ pokračoval Zizou, ako znie jeho prezývka, pod ktorou ho všetci poznajú už z hráčskeho obdobia.

Ronaldo je podľa neho dôležitým faktorom úspechu Realu. „Je, skrátka, najlepší, je úžasné, čo predvádza. Chce víťaziť, získavať trofeje a tvrdo na tom pracuje,“ ohodnotil lídra svojho mužstva Zidane.

Jeho oporou je Veronique

Pri výpočte Zidanových trénerských úspechov nemožno zabudnúť ani na triumf na majstrovstvách sveta klubov v Jokohame vlani v decembri. On sa však v rozhovoroch v Londýne vracal najmä do Španielska, akoby si práve ligový titul cenil najviac.

„Získať ho bolo asi najťažšie zo všetkého. Zvládnuť túto súťaž, v ktorej každý odohrá 36 zápasov, nie je nijaká hračka. Vybojovať titul je náročné a obhajovať ešte ťažšie,“ zdôrazňoval.

Keď končil ako hráč, mal všetky trofeje, aké môže futbalista získať. Teraz si svoju výnimočnú zbierku buduje ako tréner. V Londýne mu robila garde manželka Veronique, obetavá žena v pozadí, ktorá sa vzdala kariéry modelky a tanečnice, utvárala mu zázemie a vychovávala ich štyroch synov.

Zidane jej rolu aj v minulosti ocenil, sám sa cíti ako rodinný typ. Vie, že teraz má ako tréner v niečom jednoduchšiu úlohu. „Deti vyrástli, nabral som dosť skúseností, môžem sa koncentrovať na moju prácu,“ tvrdí.

Jeho práca – to sú víťazstvá. Môžete mať v tíme aj takú osobnosť, akou je Ronaldo, nebudú vám padať z neba. Keď ich však bude mať, môže Real viesť aj desať rokov…