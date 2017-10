Drogy, zbrane, mafie. Messi a Ronaldo sledujú temný život bratov

Messi Ronaldo Autor: facebook.com

V dramaticky odlišnej situácii sa ocitol Messiho starší brat Matias. V rovnaký večer, ako Lionel strelil proti Almerii dva góly a užíval si priazeň fanúšikov, išlo jeho súrodencovi o život. Na jeho dom v argentínskom Rosariu, odkiaľ klan Messiovcov pochádza, zaútočili ozbrojení agresori.

Niekoľko minút po jedenástej hodine večer dvaja muži na motocykli zastavili pri Messiho dome a spustili streľbu. Budovu zasiahla spŕška nábojov zo samopalu. Matias a jeho rodina našťastie vyviazli bez zranení. Susedia boli šokovaní.

V kľudnej časti mesta to bol prvý incident po 50 rokoch. Ľudia okamžite nahlas začali rozprávať to, čo všetci vedeli už dlhšie – že Messiho starší brat má pochybných známych s ešte viac pochybnejšou minulosťou. Streľba bola varovaním od konkurenčných gangov a Matiasa poriadne vystrašila.

O tri roky neskôr a 1200 km naprieč kontinentmi, Cristiano Ronaldo zažil podobnú časovú súhru so svojím starším bratom Hugom. Súrodenci uzavreli medzi sebou dohodu, že ak sa Hugo prihlási na liečenie a začne bojovať so svojou závislosťou na alkohole, Cristiano mu venuje triumf v Lige majstrov.

Portugalský ofenzívny mág splnil svoju časť paktu. Počas sezóny LM 2013/14 nastrieľal v súťaži 17 gólov a doviedol Real Madrid k jubilejnému desiatemu titulu v prestížne súťaži.

A pokiaľ ostatní hráči Realu oslavovali na trávniku lisabonského Estadio da Luz presvedčivú výhru 4:1 nad mestským rivalom Atléticom, Ronaldo vybehol na tribúnu a ponáhľal sa za bratom.

Venoval mu svoj dres, objal ho a ďakoval, že aj on naplnil bratskú dohodu. Pre oboch to bola strastiplná cesta.

Dve najväčšie hviezdy svetového futbalu prekonávajú jeden štatistický rekord za druhým. Ich pomyselný mikrosúboj o post top hráča planéty už roky živí stránky médií. Ľudia ich zbožňujú, obaja majú milióny fanúšikov. Príbeh ich súrodencov je však odlišný.

Matias Messi i Hugo Aveiro (nechal si meno po otcovi) – obaja kedysi rovnako talentovaní futbalisti ako ich bratia – odmietli žiaru reflektorov, slávu i veľké peniaze. Namiesto toho zostali na miestach, kde vyrastali, tam, kde sa cítili najlepšie. Jeden aj druhý však museli bojovať s démonmi, ktorí ich naháňali aj kvôli známemu priezvisku.

V Barcelone si nezvykol

Ak chcú bohatí Barcelončania utiecť pred ruchom veľkomesta, ako bydlisko si zvolia miesta ako Castelldefels. Lukratívna adresa sa nachádza 20 km južne od metropoly Katalánska v obklopení piesočnatých pláží a kopcov národného parku Garraf.

Residenti majú jednoduchú hierarchiu – čím vyššie bývajú, tým viacej majú peňazí. Rodina Lea Messiho žije na úplnom vrchole malebnej dedinky.

Jedným z jeho susedov je spoluhráč z FCB Luis Suárez. Messiho rodičia bývajú v podobnom prostredí dedinky Gava Mar. Hviezdy Argentínčan má rád svoje súkromie, ďaleko od fanúšikov a novinárov. V lokálnom holičstve si necháva urobiť účes, obľúbené steaky si vychutnáva v tamojšej argentínskej reštaurácii Ushuaia.

Je to veľký kontrast s jeho rodiskom. Rosario je tretie najväčšie argentínske mesto. O charakteristike mesta hovorí aj to, že šéf polície bol nedávno zatknutý za pašovanie drog. Messiho rodina pôvodne obývala skromný dom v štvrti La Bajada. Nepatrí medzi nebezpečné, ale o ulice či dve ďalej sa už nachádzajú ghettá plné kriminálnych živlov.

Toto miesto nazýva Matias Messi svojím domovom. Narodil sa v roku 1982, päť rokov a jeden deň pred Lionelom, ktorého tvár má vytetovanú na ľavom ramene. Rovnako ako množstvo jeho rovesníkov, aj on bol svojho času talentovaným futbalistom. Hrával na poste obrancu, dostal sa aj do akadémie popredného klubu Newell's Old Boys.

Messiho rodina sa presťahovala do Barcelony v roku 2001, keď mal Lionel 13 rokov. Argentínska ekonomika bola vtedy v kríze a pre Messiovcov sa vyzeralo ako skvelé rozhodnutie. Nie všetci si však na Španielsko zvykli. Lionelovu mladšiu sestru Mariu Sol šikanovali v škole, nadávali jej ‚sudaca‘, čo je hanlivé pomenovanie pre osobu z Južnej Ameriky.

Ešte ťažšie to mal Matias. Vtedy 18-ročnému tínedžerovi veľmi chýbala jeho priateľka Roxana Vallejos, v Barcelone si nevedel zvyknúť. Videla to aj jeho matka, ktorá sa podvolila jeho želaniu a presťahovala sa s ním späť do Rosaria.

Zlí chlapci z Rosaria

Matias skúšal rôzne typy biznisov. Riadil posilňovňu, ktorá niesla meno jeho mladšieho brata, Casa Amarilla, šéfoval baru VIP, ktorý mu prenechal otec. Tam sa dostal do prvých kontaktov s ľuďmi z podsvetia.

Jeho trestný záznam je dosť bohatý vzhľadom na fakt, že jeho rodina patrí medzi najznámejšie rodiny v meste. V roku 2000 ho polícia obvinila z účasť na krádeži. O rok neskôr mal napadnúť jedného zo zákazníkov vo svojom bare VIP a vyhrážať sa mu.

V roku 2008 ho polícia zatkla po tom, ako mal pri sebe ilegálne držanú zbraň. Rovnaký skutok sa opakoval o niekoľko rokov neskôr, keď nabúral svoje luxusné Audi A8 a tiež mal pri sebe zbraň, na ktorú nemal papiere. Dostal za to pokutu, rok musel trénovať deti v lokálnom futbalovom klube a sudca mu odporučil, aby sa vyhýbal drogám a alkoholu, pretože v prípade ďalšieho prečinu mu hrozí väzenie.

Ešte viac Matiasa Messiho ‚preslávili‘ v Rosariu styky s členmi drogovej mafie. V októbri 2015 prestížny argentínsky magazín Noticias uverejnil veľký článok o Messiho bratovi a jeho pochybných kamarátoch. Na jednej z fotografií robili Matiasovi spoločnosť jedny z najnebezpeč­nejších ľudí v meste.

Mimo iných aj Cesar Aron Trévez s prezývkou El Ojudo, ktorý si od roku 2012 odpykáva trest za dvojnásobnú vraždu a pašovanie drog. Ďalšími osobami boli členovia gangu Los Monos, ktorý riadi drogový biznis v Rosariu.

„Nikdy neviete, prečo vás títo ľudia oslovia. Je to kvôli slávnemu priezvisku? Chcú byť vašimi priateľmi, pretože váš brat je špičkový futbalista. Je to daň za slávu. Ľudia si myslia, že meno, ktoré pozná celý svet, vám otvorí dvere aj do tých najuzamknutejších brán,“ vravel právnik Carlos Varela, ktorý zastupoval viacerých členov Los Monos i samotného Matiasa Messiho.

Aký otec, taký syn

Aj meno Cristiano Ronaldo je vstupenkou do najelitnejšej spoločnosti. Jeho matka, Dolores Aveiro, ho nazvala po americkom prezidentovi Ronaldovi Reaganovi. Najlepšiemu futbalistovi na svete doma nikto nepovie Cristiano, všetci ho volajú Ronaldo. Jeho starší brat, Hugo Aveiro, si nechal priezvisko po otcovi. Hugo v súčasnosti riadi múzeum svojho mladšieho brata na ostrove Madeira, kde sa nachádzajú Ronaldove trofeje, dresy či voskové figuríny.

Súrodenci sú si blízki. Chodia spolu na dovolenky, Ronaldo je krstným otcom Hugovho syna. Vzájomné vzťahy však nie vždy boli ideálne.

Hugo, ktorý je o desať rokov starší, sa narodil v čase, keď ich otec Jose Dinis Aveiro bol ako člen portugalskej armády v Angole. Hugovi chýbala otcovská autorita, čo sa naplno u neho prejavilo v puberte. Zo školy odišiel, keď mal 17 rokov.

Podľa biografie ‚Ronaldo – životný príbeh‘ od autora Guillema Balagueho začal Hugo od začiatku 90-tych rokov minulého storočia užívať tvrdé drogy. A to vo veľkom. Keď to matka Dolores prvýkrát zistila, zobrala si v banke pôžičku, aby jej syn mohol nastúpiť na protidrogové liečenie. ‚Čistý‘ vydržal len niekoľko mesiacov, do liečebne sa vrátil o rok neskôr. A potom o dva roky neskôr opäť. V súčasnosti je Hugo abstinujúci narkoman, ale drogy zo svojho života vylúčil.

Okrem drog zohrával v jeho živote dôležitú úlohu aj alkohol. V tom napodobnil otca, s ktorým v mladosti pracovali na stavbách. Obyvatelia Madeiry pijú tvrdý alkohol len výnimočne, ale víno je všade prítomné. Dinis Aveiro zomrel v roku 2005 na zlyhanie obličiek.

Lepší ako brat

Aj Hugo bol svojho času sľubný futbalista. Nekompromisný útočník s nebezpečnou ľavačkou. Medzi ním a Ronaldom však bol veľký rozdiel.

„Hugo bol typický pouličný hráč. Miloval futbal, vedel ho hrať, ale len na tomto leveli. Hral futbal, potom sa opil, vyspal sa z toho. S takým futbalom, aký hrá Cristiano, sa to nedalo porovnať. Bol to futbalista, ale nebol športovec. Možno keby ho otec viedol k inému životnému štýlu, tak by to bolo iné. Ľudia kedysi hovorili, že mal väčší talent ako Cristiano. Ale pripravil sa o neho sám,“ vravel Carlos Pereira, Ronaldov priateľ a prezident Maritima, profesionálneho klubu z Madeiry.

Ronaldo podľa neho dostal od rodičov viac šancí ako Hugo.

„Hugo zostal na Madeire aj so svojím problémami. Tie sú už teraz našťastie preč. Vtedy tu mal kamarátov, partiu. Boli to síce ľudia, čo sa príležitostne či pravidelne užívali drogy a alkohol, ale boli to je priatelia. Prístup ku Cristianovi bol odlišný. Ľudia rýchlo pochopili, že je výnimočný talent. Starali sa o neho, chodil na štúdiá, nechali mu pocítiť, že je špeciálny. Niečo takého Hugo nikdy nepoznal,“ dodal Pereira.

Hugo Aveiro podobne ako Matias Messi odmietol nasledovať svojho brata, žiť z jeho slávy, priživiť sa na slávnom priezvisku. Hugo zostal na Madeire, Matias zase v Rosariu. Neopustili domovy, udržali si priateľov, nepretrhli korene. Hoci za to zaplatili svoju cenu, odmietli žiť v tieni slávnych bratov, futbalových hviezd.