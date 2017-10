Na Messiho a Ronalda útočí Neymar

V pondelok večer na galašou v preslávenom divadle London Palladium na ich neotrasiteľné pozície zaútočí Brazílčan Neymar. Jeden z tejto hviezdnej trojice prevezme cenu pre najlepšieho hráča roka 2017 v ankete Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Do Londýna sa v pondelok schádzali futbalové hviezdy a osobnosti. Vyhlásenie výsledkov bude vrcholom prestížneho programu. Ronaldo vyhral anketu štyri razy a väčšina expertov očakáva, že by minuloročný triumf mohol obhájiť a získať aj piate víťazstvo. Tým by sa vyrovnal svojmu večnému rivalovi Messimu. Neymar sa v ich spoločnosti ocitol už v roku 2015, ale skončil na treťom mieste. O ich poradí rozhodli podobne ako vlani tréneri a kapitáni reprezentačných mužstiev a vybraní zástupcovia médií.

Nebude to však len večer o týchto troch. Momentálne je v hre ešte dvadsaťjeden kandidátov na sedem trofejí. Mená víťazov sa svet postupne dozvie aj v kategóriách najlepšia futbalistka, najlepší brankár, najlepší tréner, najlepší tréner ženského tímu, najkrajší gól (Puskásova cena, o ktorej rozhodli internetovým hlasovaním futbaloví priaznivci) a Cena fanúšikov. Okrem toho FIFA udelí aj Cenu Fair Play.

Anketu Najlepší futbalista FIFA vyhlasujú od roku 1991, na šesť rokov (2010 – 2015) ju spojili s tradičnou anketou francúzskeho časopisu France Football a niesla vtedy názov Zlatá lopta FIFA. Od minulého roku sa obe ankety opäť oddelili a fungujú samostatne.

FIFA pripravila novú trofej, ktorú si Ronaldo prevzal už ako víťaz minulého ročníka. Organizátori urobili tentoraz významnú zmenu a namiesto tradičného miesta vyhlasovania v Zürichu, kde je sídlo svetovej federácie, sa presťahovali do Londýna. V programe vystúpi ako hosť britský herec a hudobník Idris Elba a britská alternatívna rocková skupina Kasabian.

FIFA zmenila aj tradičný termín vyhlasovania zo začiatku nasledujúceho roka už na október. Tým časovo predbehla anketu Zlatá lopta. Mimochodom, aj v nej kandiduje na hlavnú trofej trojica Messi, Neymar, Ronaldo, ale nie sú v užšom výbere, ale len v zozname tridsiatich mien, ktorý sa už nebude zužovať. Poradie tejto ankety vyhlasujú tradične v decembri.