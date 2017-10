Borčice vyradili Michalovce, Medzev už tretieho prvoligistu nešokoval

Účasť vo štvrťfinále si bez väčších problémov vybojovali hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorí zvíťazili na trávniku MFK Spartak Medzev presvedčivo 5:1 a nedovolili vedúcemu tímu IV. ligy skupina Juh v rámci Východoslovenského futbalového zväzu postarať sa o ďalšie prekvapenie na úkor favorita.

Medzev predtým vyradil dve mužstvá najvyššej súťaže – v 3. kole si poradil s FK Senica a v 4. kole aj s AS Trenčín. Istým štvrťfinalistom Slovnaft Cupu je aj MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorého hráči si v súboji dvoch druholigistov poradili doma s MFK Lokomotíva Zvolen 2:0.

V stredu sú ešte na programe štyri stretnutia osemfinálového 5. kola domácej pohárovej súťaže MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová, FC Spartak Trnava – FK Noves Spišská Nová Ves (oba so začiatkom o 17.00 h), ŠK Slovan Bratislava – FC Nitra (17.30) a MFK Skalica – MFK Ružomberok (19.00). Prvým štvrťfinalistom sa stal v utorok FK Poprad, ktorý v stretnutí dvoch účastníkov II. ligy zdolal doma FK Inter Bratislava tesne 1:0.

Osemfinále sa hrá na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase (po 90 minútach) sa duel nepredlžuje, o postupujúcom rozhodne rozstrel z 11 m. Celkové prvenstvo v Slovnaft Cupe obhajuje ŠK Slovan Bratislava: „belasí“ si 1. mája 2017 poradili vo finálovom dueli v NTC Poprad s druholigovým MFK Skalica presvedčivo 3:0 a získali trofej.

Výsledky stretnutí osemfinálového 5. kola Slovnaft Cupu:

TJ Iskra Borčice – MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0) – do štvrťfinále postúpili Borčice

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Lokomotíva Zvolen 2:0 (0:0) – do štvrťfinále postúpil Liptovský Mikuláš

MFK Spartak Medzev – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:5 (0:2) – do štvrťfinále postúpila Dunajská Streda

Zostávajúci stredajší program:

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová (17.00)

FC Spartak Trnava – FK Noves Spišská Nová Ves (17.00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Nitra (17.30)

MFK Skalica – MFK Ružomberok (19.00)