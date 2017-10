Slovan privíta v Slovnaft Cupe Nitru, kat prvoligistov z Medzeva vyzve DAC

Osmičku ŠK Slovan Bratislava (obhajca prvenstva), FC Spartak Trnava, MŠK Žilina, MFK Zemplín Michalovce, FC DAC 1904 Dunajská Streda, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok a FC Nitra v šestnástke najlepších dopĺňa poltucet druholigových klubov MFK Skalica, FK Poprad, FK Inter Bratislava, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MFK Lokomotíva Zvolen a FK Noves Spišská Nová Ves, líder III. ligy Západ TJ Iskra Borčice a najväčšie prekvapenie tohto ročníka – vedúci tím IV. ligy skupina Juh v rámci Východoslovenského futbalového zväzu MFK Spartak Medzev, ktorý na ceste do osemfinále vyradil dve mužstvá najvyššej súťaže (v 3. kole si poradil s FK Senica a v 4. kole aj s AS Trenčín).

Tento týždeň je na programe všetkých osem osemfinálových duelov, z nich jeden sa uskutoční v utorok (pod Tatrami sa predstavia dvaja druholigisti FK Poprad – FK Inter Bratislava), zostávajúcich sedem duelov 5. kola Slovnaft Cupu je na programe v stredu 18. októbra. Osemfinále sa hrá na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach určí postupujúceho rozstrel z 11 m.

Úradujúci víťaz národného pohára Slovan Bratislava privíta FC Nitra. S nováčikom Fortuna ligy sa „belasí“ stretli 30. septembra v rámci 11. kola ligovej súťaže – na Pasienkoch remizovali 1:1, keď na vedúci gól Filipa Hološka odpovedal v 88. min stredopoliar spod Zobora Tomáš Kóňa. Cieľom Slovana je postup do jarného štvrťfinále Slovnaft Cupu, cez víkend tesne uspel v lige doma s Prešovom (3:2).

„Musíme kvalitne zregenerovať po sobotňajšom zápase, aby sme na Nitru boli stopercentne pripravení. Viem, že to nebude jednoduchý duel, naposledy sme s nimi len remizovali. Nitra má dobré mužstvo, no my sa na nich pripravíme a urobíme maximum, aby sme ich zdolali. Naším cieľom je obhajoba víťazstva v Slovenskom pohári a za tým si pôjdeme,“ cituje internetová stránka Slovana vyjadrenie maďarského stredopoliara "belasých“ Dávida Holmana.

Radosť futbalistov Žiliny pred brankárom Nitry Lukášom Hroššom v nedeľňajšom zápase. Autor: SITA, Milo Fabian

Futbalisti Nitry podľahli v nedeľňajšom ligovom súboji na pôde úradujúceho majstra MŠK Žilina 0:2. „Bol to veľmi atraktívny zápas pre divákov. Hralo sa hore – dole, obidve mužstvá mali dosť šancí. My sme do Žiliny prišli bodovať, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Na druhej strane by sme nemali byť sklamaní, lebo sme podali veľmi dobrý výkon. Škoda, že sme nezabodovali. Dávame hlavy hore, čakajú nás ďalší súperi,“ cituje nitriansky klubový web slová ofenzívneho záložníka spod Zobora Róberta Valentu, ktorý na margo stredajšieho pohárového vystúpenia skonštatoval:

„V domácom pohári sme si už na začiatku určili, že chceme ísť čo najďalej. Teraz cestujeme na Slovan a nemáme nejaké veľké oči, ale ideme tam s cieľom postúpiť.“

Spomenutý úradujúci slovenský majster MŠK Žilina nastúpi v stredajšom osemfinále Slovnaft Cupu proti ďalšiemu účastníkovi najvyššej súťaže FK Železiarne Podbrezová. „V nedeľňajšom ligovom dueli proti Nitre sme striedali lepšie úseky s horšími, niekedy sme stratili pozornosť, chýbal nám polkrok v zakončení. Je však cenné, že sme premiérovo udržali čisté konto, premenili sme štandardku a naberáme silu aj tým, že dokážeme vyhrať v zápase, kde nedominujeme počas celých 90 minút,“ vrátil sa k víkendovému víťaznému duelu proti Nitre (2:0) kormidelník žilinského mužstva Adrián Guľa a pre klubový web ešte poznamenal:

„Hoci sú fanúšikovia spokojní, úlohou trénera je zanalyzovať výkon a úlohy na jednotlivých postoch, pretože mužstvo potrebujeme nastaviť správne na stredu a cez Podbrezovú postúpiť v pohári.“

V ďalších osemfinálových dueloch Slovnaft Cupu líder fortunaligovej tabuľky FC Spartak Trnava privíta druholigový tím FK Noves Spišská Nová Ves, MFK Ružomberok nastúpi v Skalici, FC DAC 1904 Dunajská Streda bude čeliť spomenutému prekvapeniu pohárovej súťaže – MFK Spartak Medzev, TJ Iskra Borčice bude hrať doma proti MFK Zemplín Michalovce a v súboji dvoch druholigistov MFK Tatran Liptovský Mikuláš si zmeria sily s MFK Lokomotíva Zvolen.

Celkové prvenstvo v Slovnaft Cupe obhajuje ŠK Slovan Bratislava: „belasí“ si 1. mája 2017 poradili vo finálovom dueli v NTC Poprad s druholigovým MFK Skalica presvedčivo 3:0 a získali trofej.

Program osemfinálového 5. kola Slovnaft Cupu:

UTOROK 17. októbra:

FK Poprad – FK Inter Bratislava (16.00 h)

STREDA 18. októbra:

TJ Iskra Borčice – MFK Zemplín Michalovce (14.30)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Lokomotíva Zvolen (14.30)

MFK Spartak Medzev – FC DAC 1904 Dunajská Streda (15.00)

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová (17.00)

FC Spartak Trnava – FK Noves Spišská Nová Ves (17.00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Nitra (17.30)

MFK Skalica – MFK Ružomberok (19.00)