Nominácia ovplyvnená agentmi? Tréner Česka to vylúčil, podmienky spozná v zime

Tréner Karel Jarolím povedie českú futbalovú reprezentáciu až do roku 2020. S podpredsedom Futbalovej asociácie Českej republiky Romanom Berbrom si v pondelok vysvetlili jeho ostrú kritiku z minulého týždňa a dohodli sa na pokračovaní spolupráce, ktorú žiadal aj výkonný výbor FAČR.

Jarolím, ktorý vedie národný tím od vlaňajšieho augusta, podpísal zmluvu do konca kvalifikačného cyklu na ME 2020 s tým, že v lete 2018 sa dá predčasne ukončiť. V pondelok sa však s Berbrom dohodli, že zmluvu FAČR dodrží až do konca.

Do zmluvy dostane Jarolím športové ciele, tie mu však stanoví až nové vedenie FAČR, ktoré bude známe 12. decembra. K ich vytýčeniu príde až po žrebe Ligy národov 24. januára. Minulý týždeň mu chcel dať výkonný výbor do zmluvy, že musí vyhrať svoju skupinu Ligy národov a postúpiť na ME 2020.

Šesťdesiatjeden­ročný kouč zároveň Berbra uistil o maximálnej nezávislosti reprezentačnej nominácie od agentov, o ktorej podpredseda FAČR minulý týždeň pochyboval.

„Niektoré veci sme si museli vyrozprávať, myslím si, že sa to podarilo,“ uviedol vo vyhlásení Berbr. „Karel pochopil, že nám ide o rovnakú vec a že športové ciele pre akéhokoľvek trénera musia byť v predstihu jasne definované. V tejto chvíli, tesne pred futbalovými voľbami, je samozrejme zmysluplné, aby o presnej definícii týchto cieľov rozhodlo až nové vedenie FAČR,“ dodal.

Jarolím privítal otvorenosť debát s Berbrom, ktorý ho minulý týždeň kritizoval na tlačovej konferencii a nie pri rokovaní na výbore. „Osobné stretnutie bolo po udalostiach z posledných dní nutnosťou a som rád, že k nej prišlo veľmi rýchlo. Schôdzka bola intenzívna a je dobré, že obe strany hovorili otvorene,“ uviedol Jarolím.

„Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská aj budúcu komunikáciu. Všetci chceme úspech pre český futbal a verím, že súčasný reprezentačný tím ho môže dosianuť,“ dodal.