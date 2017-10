Možno sa raz do reprezentácie vrátim. Ale s Kozákom to je uzavreté, tvrdí Stoch

„Veľa vecí sa o mne popísalo a veľa z nich bolo nepravdivých. Nechcem to teraz konkrétne rozoberať. Ale ľudia v mojom okolí vedia, že niektoré ohováračky presiahli všetky medze,“ povedal na margo medializovanej kauzy po návrate z majstrovstiev Európy.

Podľa kuloárnych informácií si práve Stoch s trénerom Kozákom na palube lietadla vymenili zopár ošklivých poznámok. Rodák z Nitry sa dosiaľ odmietol na túto tému s kýmkoľvek rozprávať, tentoraz však urobil výnimku. Rozhovoril sa pre český internetový denník aktualne.cz.

„Samozrejme sa stávajú rôzne veci, žiadny človek o sebe nemôže povedať, že je svätý, že v živote nič neurobil. Určite je rozdiel, keď je niekto trochu známejší a o ňom sa to ľudia dozvedia. Ja som ale úplne normálny človek a ľudia majú bohužiaľ zafixované, že čo sa napíše, je pravda,“ poznamenal.

Jeden kvalifikačný cyklus sa skončil, ďalší sa čoskoro začne. Ved boj o ďalší európsky šampionát sa začne už na budúcu jeseň. So Stochom, alebo bez neho?

„S pánom Kozákom je to uzavretá kapitola. Nesadli sme si od začiatku. Potom to vyvrcholilo tak, ako to vyvrcholilo. Tak to proste je. To ale neznamená, že by som reprezentovať nechcel, vždy som rád hral za Slovensko. Možno sa do národného tímu raz vrátim, možno nie,“ dodal Stoch.