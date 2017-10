Môj ocko je hrdina? Panamčania chcú vidieť sneh

Za klasických bezpečnostných okolností by fanúšika ku kapitánovi reprezentácie nepustil. Noc z utorka na stredu však nebola pre futbalistov Panamy výnimočná a bežné pravidlá išli stranou.

A tak sa na spoločnej fotografii, ktorá obletela svet, objíma najväčšia hviezda Román Torres, fanúšik (obaja do pol pása nahí) a ozbrojený príslušník polície. Ani jeden neskrýval slzy dojatia. O pár chvíľ na to oblohu nad štadiónom Rommela Fernándeza ozdobujú ohňostroje.

Stredoameričania majú čo oslavovať. V ostatnom stretnutí kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta v Rusku zdolali svojho suseda Kostariku 2:1. Keďže Američania zlyhali a podľahli Trinidadu a Tobagu rovnakým pomerom, Panamčanov čaká premiéra na svetovom šampionáte.

Gól, ktorý nebol

Trojmiliónová krajina sa snaží o účasť na vrcholnom podujatí od roku 1978. Odmena po takmer štyroch dekádach tvrdých bojov je veľmi sladká. Úspech futbalistov obyvateľov nadchol. Zápchy v hlavnom meste Panama City nemali konca kraja. Vodičom to však nevadilo. Ozdobili svoje autá národnými vlajkami a symbolmi, trúbili jedna radosť, objímali sa a vo veľkom oslavovali.

Aby si eufóriu do sýtosti užili, prezident krajiny Juan Carlos Varela vyhlásil na stredu 11. októbra 2017 štátny sviatok. Verejní i súkromní zamestnanci si mohli vziať voľno, zatvorené zostali aj školy.

„Hlas ľudu bol vyslyšaný. V stredu bude štátny sviatok. Zaslúžite si ho,“ oznámil po zápase prostredníctvom Twitteru Varela a pripojil aj fotografiu, na ktorej dekrét podpisuje.

Radosť Panamčanov však hyzdí vyrovnávajúci „gól“ Blasa Péreza. Lopta po rohovom kope domácich skončila v skrumáži tesne pred bránkovou čiarou. Ňou síce neprešla, ale hlavný rozhodca gól aj napriek zakrytému výhľadu po krátkej debate s asistentom uznal. Kostaričania protestovali márne, v 53. minúte sa začalo odznova. Tri minúty pred koncom Torres volejom zariadil ruskú miestenku.

„Nie všetci superhrdinovia nosia zahaľujúce plášte. Niektorí len behajú za loptou a robia tisíce ľudí šťastnými,“ napísal diaadia.com.pa. „Román Torres je mužom okamihu. Znovu to dokázal,“ chválil kapitána denník Panamá América.

„To, čo sa udialo v utorok, je kus panamskej histórie. Navždy mi ten večer zostane v pamäti. Som veľmi šťastný, že sme dopomohli k naplneniu panamského sna,“ vravel hráč amerického Seattlu Sounders.

Najväčšie požehnanie

Panamčania sa už môžu pripravovať na svetový šampionát. Pre viacerých hráčov to bude vrchol kariéry.

„Pred štyrmi rokmi sme tiež plakali. Žiaľ z neúspechu však teraz vystriedali slzy radosti a výkriky šťastia. Stále sme verili, že sa nám podarí zahrať si na svetovom šampionáte,“ tešil sa Pérez.

„Vtedy som trpel, teraz sa radujem. Je to najväčšie požehnanie, aké som ako hráč dostal,“ pridal sa Alberto Quintero. „Je to krásny pocit, keď sa vám plní dlhoročné prianie,“ dodal Edgar Barcenas. „Chceme, aby panamský futbal zažil lepšie dni. Nech je šampionát ich začiatkom,“ nechal sa počuť brankár Jaime Penedo, spoluhráč Adama Nemca z Dynama Bukuresť.

Vo veľkom prežívali magický večer aj rodinní príslušníci panamských reprezentantov. Najväčšiu pozornosť na seba strhli ich ratolesti. Manželka útočníka Gabriela Torresa Rachelle musela dcérke vysvetľovať, prečo jej otec plače, raduje sa a je v televízií.

„Ocko je hrdina? – opýtala sa ma do telefónu. Bola som dojatá i vzrušená, a tak som jej začala vysvetľovať, čo Gaby so svojimi spoluhráčmi dokázal,“ povedala Torresová. „Mami, kúp mi kufor. Dám si do nich rukavice aj čiapku, aby som mohla v Rusku stavať snehuliakov,“ nástojila dcéra Quintera na jeho družku Rousell Atenciovú.

„Gabriel a Isabella videli komiks Máša a medveď. Tešia sa, že ich aj sneh v Rusku uvidia. Som nadšená, keď vidím ako otec plní sny svojim deťom,“ dodala Ingrid Gonzálezová, manželka Gabriela Gómeza.

Deti a aj ich otcovia si budú v Rusku plniť svoje sny. „Užijeme si to, ale nechceme hrať druhé husle,“ vraví Torres. Utvorí so spoluhráčmi na majstrovstvách sveta po vydarenej kvalifikácii ďalší pamätný kus panamskej histórie?