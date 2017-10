Vytvorí futbalový Jágr ďalší príbeh na dobrú noc?

Viacerým spoluhráčom by pokojne mohol byť otcom. Jedna z najväčších hviezd v egyptskom kádri Ramadan Sobhi zo Stoke City nebol ešte ani na svete, keď si hrajúca legenda krajiny pyramíd odkrútila reprezentačný debut. Klub, v ktorom predvádza nesporné umenie, je len o 17 rokov starší ako on.

Essam El-Hadary sa teší z postupu na MS 2018. Autor: Reuters, AMR ABDALLAH DALSH

„Bol to najlepší brankár, akému som kedy čelil,“ priznal v roku 2012 bývalý kanonier Pobrežia Slonoviny a Chelsea Didier Drogba.

Essama El-Hadaryho v tom čase mnohí odpisovali. Najmä kvôli veku. O rok na to sa napokon rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Vidina neopakovateľného zážitku však bola silnejšia ako emotívne rozhodnutie. Dohnala ho až k famóznym výkonom. A Egypt vďaka nim na budúcoročný futbalový šampionát.

Bude chytať do 50?

Od jeho premiéry v reprezentačnom drese uplynulo 21 rokov. Zrejme nikto z popredných egyptských futbalových funkcionárov 26. marca 1996 nepredpo­kladal, že 188 centimetrov vysoký brankár bude ešte aj teraz privádzať súperových útočníkov do šialenstva. Pre tých, ktorí ho poznajú, to však nie je nič nové a ani prekvapujúce.

„Jeho mentalita, životný štýl i stravovacie návyky sú výnimočné,“ povedal jeho bývalý tréner Patrice Carteron.

„Predvádza neskutočné výkony, je to jeden z najdôležitejších brankárov nielen u nás, ale v celej Afrike. Myslím si, že by mohol chytať aj do päťdesiatky,“ pridal sa kouč egyptských brankárov Ahmed Nagy.

„Je prvý na tréningovom ihrisku a odchádza z neho posledný,“ povedal kormidelník Egypta Héctor Cúper pre Daily Mail.

Práve 61-ročný argentínsky stratég dal El-Hadarymu šancu po jeho konci reprezentačnej kariéry v januári 2013. Po viac ako roku bez štartu v národnom tíme vygumoval Bosnu a Hercegovinu (2:0).

Postupne dostával popri podstatne mladších kolegoch viac a viac príležitostí. Tú najdôležitejšiu skvele využil v júni 2016. V rozho­dujúcom kvalifikačnom stretnutí pomohol k víťazstvu 2:0 nad Tanzániou.

„Bol fenomenálny, predviedol niekoľko skvelých zákrokov,“ chválil Cúper svojho zverenca. „Pred dvoma rokmi bol pre nás brankárom číslo štyri, teraz bojuje o post jednotky,“ vravel vtedy Nagy.

Starší brat

Z náhradníka sa napokon stal kapitán a po finále na Africkom pohári národov 2017 v Gabone neohrozená jednotka. Pre El-Hadaryho to bol siedmy kontinentálny šampionát, päťkrát chytal finále. Hoci mu to tento rok proti Kamerunu nevyšlo (1:2), z ostatného turnaja odchádzal so skvelou bilanciou – 4 víťazstvá, 4 čisté kontá, 2 chytené penalty.

„Byť kapitánom ma napĺňa nesmiernou hrdosťou. Všetci chceme slúžiť našej krajine. Je to v našej náture. Všetci sme Egyptu sľúbili, že dokážeme niečo veľké. Hovorím spoluhráčom príbehy o úspešnej minulosti. O tom, ako sme niečo dokázali či vyhrali. Vyzeralo to ako príbehy na dobrú noc, ktoré počúvali ako deti. K veľkému úsiliu im dodávajú motiváciu. Starám sa o nich ako starší brat a dávam im priateľské rady,“ vravel gólman saudskoarabského Al-Taawounu pre BBC.

Bude Essam El-Hadary chytať do veku 50 rokov? Autor: Reuters, AMR ABDALLAH DALSH

Jeho rodičovská terapia zo zažitými futbalovými legendami na spoluhráčov zabrala. Faraónov, ako znie prezývka reprezentácie, dostala po takmer 30 rokoch na tretí svetový šampionát (1934 a 1990).

„V mojej kariére som dosiahol takmer všetko. Získal som 37 trofejí, zažil množstvo skvelých chvíľ, napríklad víťazstvo nad majstrami sveta z Talianska na Pohári konfederácií FIFA 2009. Jediná vec, ktorá mi chýba, je účasť na svetovom šampionáte,“ vysvetlil.

El-Hadary nevynechal v kvalifikácii ani minútu. Ak presvedčí Cúpera a ten ho v Rusku postaví na čo i len chvíľku do bránky, stane sa najstarším futbalistom v histórii majstrovstiev sveta. Vo veku 45 rokov prekoná kolumbijského kolegu – brankára Faryda Mondragóna (43 rokov na MS 2014).

„Môj vek ma nezaujíma, trénujem tak tvrdo, ako keby som mal dvadsať,“ uistil El-Hadary.

„Prišiel čas zahrať si na majstrovstvách sveta. Premýšľal som nad tým každý deň. Keď som raňajkoval i šiel spať. Snáď sa môj najväčší sen naplní,“ zaželal si.