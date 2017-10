Hamšík, Robben, Bale. Ktoré hviezdy v Rusku nezažiaria?

Marek Hamšík bude na MS 2018 chýbať. Z hviezdnych hráčov nebude sám. Autor: Reuters, RADOVAN STOKLASA

Niekoľkomesačné kvalifikačné snaženie stoviek reprezentantov naprieč zemeguľou o jednu z 32 veľmi cenných miesteniek pre svoju krajinu sa pomaly chýli ku koncu.

A hoci ešte nie sú všetky rozdané – zatiaľ sa na MS kvalifikovalo 23 štátov – už teraz je isté, že viacerí špičkoví futbalisti si budúcoročný šampionát pozrú len v televízií.

Nevypočutá prosba Hamšíka

V utorok sa v Európe skončila hlavná časť kvalifikácie. Z 54 krajín má deväť istú účasť (plus organizátor z Ruska), o zvyšné štyri miestenky pre starý kontinent sa pobije osmička tímov v novembrovej baráži. K nej mali blízko aj Slováci.

„Cieľom bolo druhé miesto v skupine. Naplniť ho v takej náročnej skupine je naozaj veľká vec. Škoda, že musíme čakať. Treba dúfať v remízu v niektorom z dvoch zápasov. Snáď sa k nám prikloní šťastie,“ želal si pred pondelkovým programom Marek Hamšík.

Prosba 30-ročného dirigenta ofenzívnej hry o zmierlivý rezultát v jednom zo súbojov Wales – Írsko alebo Ukrajina – Chorvátsko, ktorý by výnimočnú generáciu slovenských hráčov okolo kapitána Neapola posunula do baráže, sa nenaplnila.

Autor: Pravda

Íri aj Chorváti zvíťazili (1:0, resp. 2:0) a keď sa podobne darilo aj Srbom v súboji s Gruzínskom (1:0) a Grékom doma s Gibraltárom (4:0), nádej zverencov Jána Kozáka na druhú účasť na MS definitívne zhasla.

„Vedeli sme, že každý bod bude dôležitý. Napokon nám jeden chýbal. Som presvedčený, že v rovnovážnom stave by sme v Škótsku vyhrali a mali istotu. Som sklamaný, pretože mužstvo si za svoju kvalitu a úsilie baráž zaslúžilo,“ vravel Kozák.

Zamračený Oblak

Dramatická F-skupina bola konečnou stanicou aj pre Slovincov. Zverenci Srečka Katanca, ktorý po ostatnom stretnutí so Škótskom (2:2) rezignoval, vstúpili do kvalifikácie výborne.

V októbri lanského roka herne prevýšili Slovákov a zdolali ich 1:0. O tri dni získali s Angličanmi cenný bod za bezgólovú remízu. Na dobrý začiatok však nenadviazali. Postupne prehrali v Glasgowe, Trnave i Londýne (vždy 0:1) a obsadili štvrtú priečku.

„Neodohrali sme proti Slovákom a Škótom dobré zápasy. Keby sme vydržali dlhšie bez inkasovaného gólu, druhé miesto by nám neušlo,“ smútil po remíze so Škótmi brankár Jan Oblak.

Slovinci inkasovali v desiatich stretnutiach len sedemkrát a jeden z najlepších brankárov sveta má na tom leví podiel. Aj vďaka tomu figuruje medzi 30 nominovanými v ankete o Zlatú loptu France Football.

„Obrana Atlética Madrid je jednou z najlepších na svete aj vďaka Oblakovi,“ vysvetľuje francúzky časopis svoju voľbu.

Dvadsaťštyriročný gólman neskrýval po neúspešnej kvalifikácií o MS 2018 sklamanie. Verí však, že si so spoluhráčmi napraví chuť už v nasledujúcich bojoch o ME 2020.

„Hnevá ma, že to nevyšlo, ale som optimista. Máme kvalitné mužstvo, ktoré tvoria dobrí ľudia. Hráme spolu už niekoľko rokov. Veľmi si želám, aby sa náš veľký sen splnil,“ nádejá sa Oblak.

Hviezdy v barážovom ohrození Leonardo Bonucci 30 Taliansko AC Miláno Giorgio Chiellini 33 Taliansko Juventus Gianluigi Buffon 39 Taliansko Juventus Luka Modrič 32 Chorvátsko Real Madrid Ivan Rakitič 29 Chorvátsko Barcelona Mario Mandžukič 31 Chorvátsko Juventus Sokratis Papastathopolulos 29 Grécko Dortmund Xherdan Shaqiri 26 Švajčiarsko Stoke City Christian Eriksen 25 Dánsko Tottenham

Za menom hráča je vek, krajina a klubová príslušnosť.

Robben odovzdal štafetu

Ďalšou hviezdou, ktorá bude v Rusku chýbať, je Arjen Robben. Reprezentačnú kariéru zakončil so zmiešanými pocitmi. Individuálne mu to vyšlo skvele. Vo svojom poslednom stretnutí strelil oba góly svojho mužstva pri víťazstve nad Švédskom (2:0).

Na tímový úspech však nedosiahol a nerozlúčil sa tak, ako chcel – na MS. Holanďania neprekročili svoj tieň a obsadili tretiu priečku v A-skupine. Prestavba kedysi slávneho mužstva okolo Edwina van der Sara či Robina van Persieho bude pokračovať bez rýchlonohého krídelníka.

„Premýšľal som nad tým dlho. Už predtým som to zvažoval, ale zakaždým som si povedal, že idem ďalej. Mám 33 rokov a hrám v jednom z najlepších klubov na svete. Chcem sa na to úplne sústrediť. Je správny čas, aby som odovzdal štafetový kolík iným,“ povedal Robben pre Voetbal International.

Hráč Bayernu Mníchov odohral v národnom drese 96 zápasov, v ktorých strelil 36 gólov. Medzi jeho najväčšie úspechy v holandskom drese patria 2. miesto na MS 2010 v JAR a 3. priečka o štyri roky neskôr v Brazílii.

„Stále sa cítim veľmi dobre a chcem byť v top forme čo najdlhšie. Za 14 rokov kariéry som toho zažil mnoho. Zo svetových šampionátov 2010 a 2014 mám krásne spomienky,“ bilancoval Robben. Twitterové konto Bayernu Mníchov aj svetového šampionátu ho označili za legendu.

Bale podporil trénera

Wales Online pred súbojom o všetko napísal: „Írsky chodník do baráže vedie po ceste zraneného Bala.“ Mal pravdu.

Zverenci Chrisa Colemana nemohli v záverečnom kvalifikačnom dvojzápase počítať s najväčšou hviezdou Garethom Balom. V poslednom dueli Wales privítal Írsko. Víťaz sa radoval z barážovej miestenky, zdolaný smútil za premárnenou šancou.

Domáci neboli bez krídelníka Realu Madrid nebezpeční ako zvyčajne. V hre, ktorá ich dostala do semifinále lanských ME, to škrípalo. Proti ostrovnému rivalovi ťahali za kratší koniec a hoci len jediný raz v kvalifikácii prehrali, šampionát si pozrú z pohodlia obývačiek.

„Sme smutní, že to nevyšlo,“ vravel Bale, ktorý duel sledoval z tribúny. Podľa viacerých informácií je lídrom skupiny waleských hráčov, ktorí podporujú zotrvanie kouča Colemana pri reprezentácii. Na riešenie situácie striehnu viaceré kluby Premier League, ktoré majú o neho záujem.

„Všetci si dobre pamätáme, čo s nami urobil na turnaji vo Francúzsku i pred ním. Chceme to zažiť znovu. Chris je muž, ktorý nás dokáže udržať koncentrovaných a pozitívne naladených. Ukázal nám, ako dosiahnuť dobré výsledky. Chceme, aby zostal,“ doplnil Bale.

Tučný Sánchez?

Jedným z najväčších prekvapení bude absencia Čile. Partia okolo brankára Manchestru City Claudia Brava, defenzívneho stredopoliara Bayernu Artura Vidala či krídelníka londýnskeho Arsenalu Alexisa Sáncheza podľahla včera Brazílii vysoko 0:3.

Po záverečnom hvizde sa zverenci Juana Antonia Pizziho dozvedeli zdrvujúcu správu. Po remíze Peru s Kolumbiou (1:1) a víťazstve Argentíny na ihrisku Kolumbie (3:1) klesli Čiľania z tretej priečky až na nepostupovú šiestu.

Po nej sa v krajine spustila vlna kritiky na trénera i veľké hviezdy mužstva. Sánchez ju zažil opätovne.

„Riešil skôr svoju budúcnosť v Arsenale ako boj Čile o MS a to, že je tučný,“ nekládol si servítku pred ústa Sánchezov bývalý kouč do 20 rokov José Sulantay.

Šikovný krídelník sa ohradil a na instagrame si vylial srdce. Po ňom komunikoval s médiami len zriedka.

„Som unavený z bezdôvodnej kritiky. Chcú ma vidieť na dne po tom, ako som preplakal ďalšiu prehru. Najhoršie je, že nikto nemá ani potuchy, aký je to pocit. Obliekam si dres Čile s číslom 7, čo mi prináša obrovskú zodpovednosť. Som smutný, že novinári a fanúšikovia ma kritizujú a ani nevedia, čo moja rola prináša,“ napísal Sánchez.

Nie je jediným, ktorý bude môcť premýšľať nad tým, ako mohol svoje reprezentačné mužstvo dostať na svetový šampionát. Na jeho trávnikoch v Rusku sa neobjavia ani Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Petr Čech (Česko), David Alaba (Rakúsko), Riyad Mahrez (Alžírsko), Tim Howard (USA), Edin Džeko (Bosna a Hercegovina) či Henrik Mchitarjan (Arménsko).