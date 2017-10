Hanba, blamáž, poníženie. Američania na Rusko nezaútočia

Hráči USA po prehre s Trinidadom a Tobagom neskrývali sklamanie z nepostupu na MS 2018. Autor: SITA/AP, Rebecca Blackwell

Na svetovom šampionáte budú Američania absentovať prvýkrát od roku 1986. Popri vopred známych postupujúcich Mexiku a Kostarike si premiérovú účasť na MS vybojovala Panama víťazstvom 2:1 nad Kostarikou. Honduras po triumfe 3:2 nad Mexikom zabojuje o účasť v Rusku v interkontinen­tálnom play-off proti Austrálii.

Dvadsaťosem rokov po tom, ako USA ukončili štyri desaťročia trvajúcu absenciu na svetových šampionátoch skvelým víťazstvom nad Trinidadom a Tobagom, im ten istý súper vzal možnosť štartu na MS 2018 v Rusku.

Američanom by bola stačila na postup v dueli Couve aj remíza proti 99. tímu svetového rebríčka FIFA, ale nesiahli ani na bod a po siedmich účastiach za sebou budú MS bez nich.

„Dnes sme sklamali celý národ,“ povedal obranca Omar González, u ktorého sa začala skaza mužstva, keď si v 17. min dal vlastný gól.

V 37. min zvýšil vedenie domácich na 2:0 Alvina Jones, po prestávke síce 19-ročný talent Christian Pulisic v 47.min vrátil Američanom nádej, ale vytúžený vyrovnávajúci gól už neprišiel.

Aj v prípade prehry mohli USA cestovať do Ruska, ale iba vtedy, ak by svoje stretnutia prehrali Honduras aj Panama. To sa ale nestalo, v tabuľke skončili USA až na 5. priečke, z ktorej nevedie cesta na svetový šampionát 2018.

„Je to pre nás škvrna. Nemali sme chýbať na týchto majstrovstvách sveta. Preberám za to zodpovednosť,“ povedal tréner USA Bruce Arena.

V roku 1989 ostrov Trinidad potreboval v súboji s USA uhrať remízu, aby prvý raz postúpil na MS, ale v 30. min ďalekonosná strela Paula Caligiuriho zabezpečila postup na svetový šampionát 1990 súperovi. Američania naň cestovali prvý raz od roku 1950.

Pre Panamu je postup na finálový turnaj obrovský úspech. Svedčí o tom aj fakt, že prezident Rommel Fernández vyhlásil na oslavu postupu štátny sviatok. Doposiaľ najväčším úspechom bol triumf na stredoamerickom šampionáte v roku 2009 a dve druhé miesta na Gold Cupe.

Pritom po sobotnej prehre 0:4 s USA sa zdalo, že Panama na postup nedosiahne, ale v záverečnom kole dokázala zaváhanie Američanov využiť. O víťazný gól proti Kostarike sa dve minúty pred koncom postaral obranca Román Torres po chybe súpera v rozohrávke.

Zóna CONCACAF – výsledky

SAN PEDRO SULA

Honduras – Mexiko 3:2 (1:2) Góly: 34. Elis, 54. Ochoa (vlastný), 60. Quioto – 17. Peralta, 39. Vela COUVA

Trinidad a Tobago – USA 2:1 (2:0) Góly: 17. O. González (vlastný), 37. A. Jones – 47. Pulisic PANAMA CITY

Panama – Kostarika 2:1 (0:1) Góly: 53. G. Torres, 88. R. Torres – 36. Venegas

Tabuľka po záverečnom 10. kole

(Na MS postúpili prví traja, Honduras si zahrá v baráži)