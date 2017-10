Futbalové zemetrasenie sa nekonalo. Trpaslík nešokoval, Slováci zostanú doma

Prvou podmienkou pre zachovanie nádeje Slovákov na účasť v novembrovej baráži bolo víťazstvo Bosny a Hercegoviny v Estónsku. Bosniaci sa v 48. min ujali vedenia, štvrťhodinu pred koncom však domáci zmazali manko. O triumfe hostí 2:1 rozhodol v 84. min svojím druhým zásahom v dueli Izet Hajrovič.

Konečná tabuľka tímov z druhých priečok (v zátvorke za názvom krajiny uvedená príslušná skupina): Z V R P S B 1. Švajčiarsko (B) 8 7 0 1 18:6 21 2. Taliansko (G) 8 5 2 1 12:8 17 3. Dánsko (E) 8 4 2 2 13:6 14 4. Chorvátsko (I) 8 4 2 2 8:4 14 5. Švédsko (A) 8 4 1 3 18:9 13 6. Severné Írsko (C) 8 4 1 3 10:6 13 7. Grécko (H) 8 3 4 1 9:5 13 8. Írsko (D) 8 3 4 1 7:5 13 9. SLOVENSKO (F) 8 4 0 4 11:6 12

Iné večerné stretnutie však nedopadlo podľa slovenských predstáv: Gibraltár na pôde Grécka nebodoval. Po prvom polčase prehrávali hostia o gól (0:1), napokon podľahli 0:4. Druhé miesto v H-skupine patrí Grékom, do tabuľky tímov z druhých priečok si preniesli 13 bodov, teda o bod viac než Slováci, ktorí boli súčasťou F-skupiny.

V tabuľke „druhých“ obsadili Slováci poslednú 9. priečku (majú 12 bodov a skóre 11:6) a ako jediní z tohto poradia neprenikli do baráže. Ak by Grécko v utorok nezvíťazilo, 2. miesto v „háčku“ by patrilo Bosne a tá by v tabuľke „druhých“ mala 11 bodov, čo by zverencov Jána Kozáka posunulo do baráže.

Žreb baráže sa uskutoční 17. októbra o 14.00 h vo švajčiarskom Zürichu. Krajiny rozdelia na nasadené a nenasadené podľa rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) k 16. októbru.

Podľa predbežných prepočtov by nasadené kvarteto mali utvoriť Švajčiarsko, Taliansko, Chorvátsko a Dánsko, nenasadenú štvoricu Severné Írsko, Švédsko, Írsko a Grécko. Prvé zápasy odohrajú 9. – 11. novembra, odvety 12. – 14. novembra.

A-skupina

Francúzsko – Bielorusko 2:1 (2:1)

Góly: 27. Griezmann, 33. Giroud – 44. Saroka

Holandsko – Švédsko 2:0 (2:0)

Góly: 16. a 40. Robben (prvý z pok. kopu)

Luxembursko – Bulharsko 1:1 (1:0)

Góly: 3. Thill – 68. Čočev

B-skupina

Maďarsko – Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Góly: 81. Böde

Lotyšsko – Andorra 4:0 (2:0)

Góly: 19. a 59. Šabala, 11. Ikaunieks, 63. Tarasovs

H-skupina

Belgicko – Cyprus 4:0 (1:0)

Góly: 12. a 62. E. Hazard (druhý z pok. kopu), 52. T. Hazard, 78. R. Lukaku

Grécko – Gibraltár 4:0 (1:0)

Góly: 61. a 63. Mitroglu, 32. Torosidis, 78. Gianniotas

Estónsko – Bosna a Hercegovina 1:2 (0:0)

Góly: 75. I. Antonov – 48. a 84. Hajrovič