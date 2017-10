Smútok i škodoradosť. Sýria vypadla a krajina zostala rozdelená - aj futbalovo

Avšak nie celá Sýria smúti. Predovšetkým v častiach, ktoré nemá pod kontrolou vláda, podľa televíznej stanice CBS News ľudia svojmu tímu nefandili.

Čas v Sýrii sa zastavil. Študenti dostali voľno, len aby mohli sledovať zápas s prívlastkom historický. Táto krajina totiž ešte nikdy neštartovala na majstrovstvách sveta a Austrália mala byť teraz predposlednou prekážkou. Nakoniec sa však ukázalo, že privysokou.

Dana Abu Shaar má 18 rokov a v utorok jej zrušili vyučovanie. Počas celého zápasu držala v rukách národnú vlajku, po záverečnom hvizde ju zmáčala slzami. "Bolo to veľmi vzrušujúce, čakal som, že naši chlapci tento dvojzápas zvládnu. Je to obrovská škoda, dostali sme sa totiž do fázy, kde už nezostávalo veľa, aby sme sa kvalifikovali,“ poznamenala.

Krajina, ktorá sa roky borí v občianskej vojne, sa aspoň na pár hodín premenovala z vojnovej na futbalovú. "Veru, nebolo to len o futbale. Ľudia v našej krajine mohli aspoň na chvíľu myslieť na niečo iné, ako je tento občiansky konflikt,“ dodala.

Namiesto osláv zaplavil ulice Damasku smútok. Žiadne davy, ulice boli prázdne, obchody pozatvárali neobyčajne skoro. Nepomohla ani oficiálna tlačová správa z pera prezidenta Bašára Assada, podľa ktorého sú sýrski hráči aj napriek prehre hrdinovia. "Podarilo sa vám niečo, čo nedokážu nielenže politici, ale ani vysokopostavení duchovní. Zjednotili ste túto krajinu,“ odkázal im.

V častiach, ktoré ovláda opozícia, už toľko nadšenia pre národný tím nemali. Práve naopak. Úspech mu nedožičili. Khair Ali al-Daoud, 24-ročný obyvateľ severozápadného mesta Idlib fandil Austrálii.

"Sledoval som všetky sýrske zápasy a v každom jednom z nich som víťazstvo prial súperom. Som šťastný, že nepostúpia do Ruska. S pomocou Boha tu čoskoro budeme mať slobodný sýrsky tím, ktorý bude reprezentovať celú krajinu,“ povedal Daoud, ktorý sa do Idlibu presťahoval z Aleppa.