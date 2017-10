Priaznivci Brazílie vyzývajú na podraz. Nechcú, aby Argentína postúpila na MS

„Kanárici“ si už v predstihu zabezpečili postup do Ruska a v utorňajšom dueli proti úradujúcim šampiónom Južnej Ameriky na rozdiel od súpera nehrajú o nič. Argentína podáva v eliminácii iba priemerné výkony, nezvíťazila v ostatných štyroch dueloch, v tabuľke je až na nepostupovej 6. pozícii a ak nezíska tri body vysoko v Andách v ekvádorskom Quite, prvýkrát od roku 1970 si nezahrá na „mundiale“.

Z Južnej Ameriky na šampionát postúpi priamo kvarteto tímov, piate mužstvo tabuľky v novembri čaká baráž proti zástupcovi Oceánie Novému Zélandu. Mužstvo trénera Jorgeho Sampaoliho potrebuje na postup vyhrať v Ekvádore, a ak sa chce vyhnúť baráži, súčasne musí Čile prehrať v Brazílii.

Priaznivci päťnásobných majstrov sveta spustili na twitteri kampaň za to, aby Brazílčania radšej pomohli Čiľanom než Argentínčanom. Mnohí z nich dodnes nezabudli na búrlivé oslavy Argentínčanov po prehre Brazílie s Nemeckom (1:7) v semifinále MS 2014.

Podľa hviezdy Argentíny na MS 1978 Maria Kempesa by bol svetový šampionát bez jeho krajiny a útočníka Lionela Messiho katastrofou. „Bola by to doslova pohroma. Jediní, ktorí by sa z toho tešili, by boli fanúšikovia Diega Maradonu, pretože takto by mohli naďalej tvrdiť, že bol lepší ako Messi,“ povedal Kempes pre Súper Deportivo Radio de Santa Fe.