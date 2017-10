France Football zverejnil tridsiatku nominovaných o Zlatú loptu

Nominovaní na ocenenie Zlatá lopta 2017 podľa France Football (30 hráčov):

Neymar (Braz. / FC Barcelona a Paríž Saint-Germain), Luka Modrič (Chor. / Real Madrid), Paulo Dybala (Arg. / Juventus Turín), Marcelo (Braz. / Real Madrid), N'Golo Kanté (Fr. / FC Chelsea), Luis Suárez (Urug. / FC Barcelona), Sergio Ramos (Šp. / Real Madrid), Jan Oblak (Slovin. / Atlético Madrid), Philippe Coutinho (Braz. / FC Liverpool), Dries Mertens (Belg. / SSC Neapol), Kevin De Bruyne (Belg. / Manchester City), Robert Lewandowski (Poľ. / Bayern Mníchov), David de Gea (Šp. / Manchester United), Harry Kane (Angl. / Tottenham Hotspur), Edin Džeko (Bos. a Herc. / AS Rím), Antoine Griezmann (Fr. / Atlético Madrid), Toni Kroos (Nem. / Real Madrid), Gianluigi Buffon (Tal. / Juventus Turín), Sadio Mané (Sen. / FC Liverpool), Radamel Falcao (Kol. / AS Monako), Lionel Messi (Arg. / FC Barcelona), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Borussia Dortmund), Edinson Cavani (Urug. / Paríž Saint-Germain), Mats Hummels (Nem. / Bayern Mníchov), Karim Benzema (Fr. / Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid), Eden Hazard (Belg. / FC Chelsea), Leonardo Bonucci (Tal. / Juventus Turín a AC Miláno), Isco (Šp. / Real Madrid), Kylian Mbappé (Fr. / AS Monako a Paríž Saint-Germain)