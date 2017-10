Sen o MS sa slovenským futbalistom rozplýva. Spoliehajú sa na zázrak

Zverencom Jána Kozáka, ktorí obsadili konečné 2. miesto v F-skupine, mohli zahrať do kariet výsledky na troch štadiónoch; napokon sa tak nestalo v Cardiffe, Kyjeve a ani v Belehrade.

Do novembrovej baráže o MS prenikne osem mužstiev s najlepšou bilanciou z dodatočnej tabuľky tímov z druhých priečok, poslednému mužstvu tohto poradia sa rozplynie sen o svetovom šampionáte. Do úvahy sa berú výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom, každá z deviatich skupín je šesťčlenná.

Prvým kritériom pre určenie poradia v tabuľke „druhých“ je počet získaných bodov, následne rozdiel v skóre a počet strelených gólov. Slováci sú v hre s 12 bodmi a skóre 11:6 (+5) a je pravdepodobné, že obsadia 9. pozíciu; v rukách by im v takom prípade zostal „Čierny Peter“.

Slovákom v pondelok v D-skupine mohlo pomôcť víťazstvo Gruzínska na pôde Srbska, hostitelia však uspeli 1:0 gólom Aleksandara Prijoviča zo 74. min a zabezpečili si priamy postup na svetový šampionát.

V dueli Wales – Írsko v „déčku“ Slováci verili v nerozhodný výsledok, ten však v 57. min odmietol hosťujúci James McClean a postaral sa o víťazstvo Írov 1:0. Írsko má v tabuľke „druhých“ 13 bodov, teda o jeden viac než SR.

V I-skupine v pondelok mohol Slovákom pomôcť len jeden scenár: remíza Ukrajiny s Chorvátskom v Kyjeve. O víťazstvo hostí 2:0 sa zásahmi zo 62. a 70. min postaral Andrej Kramarič. Chorváti majú v tabuľke druhých tímov 14 bodov a sú pred Slovenskom.

Chorvátsky obranca Matej Mitrovič pred ukrajinskou bránkou. Autor: Reuters, VALENTYN OGIRENKO

Pre Slovákov zostáva posledný priaznivý, no mimoriadne nepravdepodobný scenár, a to v súvislosti s utorkovými záverečnými stretnutiami H-skupiny európskej časti kvalifikácie. Je ním víťazstvo Bosny a Hercegoviny v Estónsku v kombinácii s prehrou alebo remízou domáceho Grécka v súboji s outsiderom z Gibraltáru. Tento scenár by do tabuľky druhých tímov posunul Bosnu, mala by v nej 11 bodov, teda o bod menej než Slovensko.

D-skupina:

KIŠIŇOV

Moldavsko – Rakúsko 0:1 (0:0)

Gól: 69. Schaub, ČK: 55. Ionita (Moldavsko) po 2. ŽK

BELEHRAD

Srbsko – Gruzínsko 1:0 (0:0)

Gól: 74. Gudelj

CARDIFF

Wales – Írsko 0:1 (0:0)

Gól: 57. McClean

G-skupina:

STRUMICA

Macedónsko – Lichtenštajnsko 4:0 (2:0)

Góly: 36. Musliu, 38. Trajkovski, 66. Bardhi, 68. Ademi

JERUZALEM

Izrael – Španielsko 0:1 (0:0)

Gól: 76. Illarramendi

ŠKODRA

Albánsko – Taliansko 0:1 (0:0)

Gól: 73. Candreva

I-skupina:

REYKJAVÍK

Island – Kosovo 2:0 (1:0)

Góly: 40. Sigurdsson, 68. Gudmundsson

TURKU

Fínsko – Turecko 2:2 (0:0)

Góly: 76. Arajuuri, 88. Pohjanpalo – 57. a 84.Tosun

KYJEV

Ukrajina – Chorvátsko 0:2 (0:0)

Góly: 62. a 70. Kramarič