Čakajú nás súperi iného kalibru, varuje Löw po rekorde. Pozrite si delovku Cana

V C-skupine európskej časti kvalifikácie získali Nemci plný počet 30 bodov, pričom jubilejné víťazstvo zaznamenali v nedeľu proti Azerbajdžanu (5:1) vo svojom poslednom vystúpení.

Plný bodový zisk sa z doterajších kvalifikačných cyklov podarilo získať iba Španielsku (takisto 30 bodov) v boji o účasť na MS 2010 v JAR. Nemci však dosiahli lepšie skóre (43:4, Španieli mali 28:5), takže z tohto pohľadu možno považovať ich bilanciu za nový svetový rekord.

Tréner Nemecka Joachim Löw využil rotačný systém a v porovnaní s vystúpením v Severnom Írsku poslal na trávnik až sedem nových hráčov. Domáci od začiatku vzali opraty pevne do svojich rúk a súperovi nastrieľali päť gólov. Triumf spečatil nádhernou strelou stredopoliar Liverpoolu Emre Can.

„Na majstrovstvách sveta nás však čakajú súperi iného kalibru. Pred nami je ešte veľa práce,“ upozornil kormidelník nemeckej reprezentácie. „Bolo by chybou, ak by sme vzali túto kvalifikáciu za bernú mincu. Isteže, bolo to dobré, výkony jednoznačné,“ do­dal.

„Chcel by som o niekoľko mesiacov dosiahnuť čosi veľké. Bude viac ako ťažké stať sa dvakrát za sebou majstrom sveta,“ upriamil pozornosť na najvyššie ciele šéf realizačného tímu úradujúcich majstrov sveta.

V podobnom duchu hovoril aj jeden z jeho zverencov, Thomas Müller: „Kvalifikácia nám dodá sebavedomie, ale v Rusku nám výsledky negarantuje. O ne sa musíme tvrdo pobiť. V nasledujúcich zápasoch budeme mať vynikajúcich súperov. Otestujú nás a budú sa pokúšať o to, aby boli úspešní.“