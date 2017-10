Slovensko má po nedeli viac ako jedenásť futbalových hrdinov. Niekoľko ďalších je zo Slovinska. Napríklad taký Jan Oblak. Po tom, ako Škóti vyrovnali v Ľubľane na 2:2, mali ďalšiu obrovskú šancu. Gólman Atlética Madrid však zasiahol v poslednej chvíli. Ak by hostia skórovali, do baráže by postúpili práve oni. Situáciu si pozrite na videu od času 4:30.