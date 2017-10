Ohlasy médií: Ďakujeme Slovinci, ale teraz to chce ešte ďalšiu pomoc

Ohlasy internetových médií na výsledky nedeľňajších zápasov F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 vo futbale, v ktorých Slovinci remizovali so Škótmi (2:2) a Slováci zdolali Malťanov (3:0).

BBC (Angl.): „Škótsky sen sa rozplynul po úpornej remíze v Slovinsku. Škóti neboli na majstrovstvách sveta od roku 1998 a chýbať budú aj na budúci rok v Rusku. V tabuľke F-skupiny ich na druhom mieste preskočili Slováci, ktorí zdolali Malťanov 3:0.“

UEFA.com: „Nemec dvakrát skóroval a Slovensko dostalo pod kontrolu zápas s Maltou. Tretí gól potom pridal Duda. Pre trénera Malty to bol posledný zápas pri reprezentácii. Škótska remíza v Slovinsku znamená, že Slovensko obsadilo v F-skupine druhé miesto – vďaka lepšiemu skóre. Slovinci a Škóti už nemôžu postúpiť.“

Scotsman.com (Škót.): Slovinsko – Škótsko 2:2! Strachanovi muži stroskotali na poslednej prekážke. Slovensko zdolalo Maltu 3:0 a preskočilo Škótsko na druhom mieste vďala lepšiemu rozdielu v skóre. Absencia Škótov na vrcholnom podujatí sa predlžuje na 20 rokov."

Delo.si (Slovin.): „Teraz je to už oficiálne potvrdené – Slovinsko bude chýbať na svetovom šampionáte v Rusku. Teoretická šanca spočívala v zdolaní Škótska a domácej prehre Slovenska s beznádejne poslednou Maltou. Nestalo sa ani jedno, ani druhé. Slováci ľahko vyhrali 3:0 dvoma gólmi Nemca a jedným Dudu a zápas Slovinska so Škótskom nemal víťaza. Pre trénera Srečka Katanca to bola rozlúčka s reprezentáciou a pre kapitána Boštjana Caesara stý zápas v reprezentačnom drese. Nedohral ho, lebo videl červenú kartu.“

idnes.cz (ČR): „Ďakujeme Slovinci, ale teraz to chce ešte ďalšiu pomoc. Slováci skončili na druhom mieste v skupine, ale na baráž potrebujú pomoc súperov. Musia si počkať na výsledky zostávajúcich zápasov v ostatných skupinách.“