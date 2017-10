Chorváti pred rozhodujúcou bitkou vyrazili trénera. Na Talianov sa pískalo

O odvolaní 64-ročného Čačiča jednohlasne informujú chorvátske médiá. Národný zväz sa zatiaľ k situácii nevyjadril.

Chorvátski futbalisti sú v tabuľke skupiny I druhí dva body za vedúcim Islandom, ktorý sa v pondelok predstaví na pôde posledného Kosova. Pred zápasom na Ukrajine, ktorá je treťou s rovnakým bodovým ziskom, majú Chorváti ešte teoretickú šancu na priamy postup na MS, na druhej strane ale nemusia v prípade remízy postúpiť ani do baráže.

Talianov po remíze s Macedóncami vypískali

Futbalisti Španielska si ako štvrtí v rámci európskej časti kvalifikácie zabezpečili postup na budúcoročné MS do Ruska, v piatok sa ako víťazi G-skupiny pridali k Belgičanom, Angličanom a Nemcom. Definitívu dali piatkové výsledky „géčka“ v rámci predposledného 9. kola eliminácie: Španieli v Alicante zvíťazili 3:0 nad Albáncami, Taliani v Turíne iba remizovali 1:1 s Macedóncami.

Španieli sú na čele poradia s takmer dokonalou bilanciou (8–1–0) a 25 bodmi, Taliani majú 20 bodov (6–2–1) a istotu konečnej druhej priečky; veria v prienik do baráže.

Španieli o svojom triumfe nad Albáncami rozhodli v úvodnej polhodine gólmi Rodriga, Isca a Thiaga Alcántaru. „V šatni sme spievali a tancovali, dobré veci je potrebné osláviť,“ citoval trénera Julena Lopeteguiho portál espnfc.com.

„Kvalifikovali sme sa na svetový šampionát, čo bol náš hlavný cieľ. Máme za sebou náročný týždeň. Prvý polčas bol z našej strany skvelý. K druhému polčasu mám výhrady. Albánsko má dobré mužstvo; vedeli sme, že nemajú čo stratiť. Chcem sa poďakovať všetkým hráčom, ktorí zasiahli do kvalifikácie,“ vyhlásil kouč Španielov podľa periodika AS. V pondelok v Jeruzaleme v súboji s Izraelčanmi sa Lopetegui musí zaobísť bez vykartovanej dvojice Gerard Piqué, David Silva.

Taliansky niekdajší reprezentant Christian Panucci, tréner Albáncov, skonštatoval: „Španieli podľa mňa vedno s Brazílčanmi a Nemcami patria k favoritom MS, majú skúsených hráčov. Ich výkon počas úvodnej polhodiny bol oveľa lepší než náš. V druhom polčase sme hrali skvelo. Vypracovali sme si štyri či päť príležitostí, čo proti Španielsku nie je jednoduché.“ Albánci v pondelok v Škodre v kvalifikačnej derniére nastúpia proti Talianom.

Taliani v Turíne viedli nad Macedóncami od 40. min gólom Giorgia Chielliniho, v 77. min však manko hostí zmazal krídelník talianskeho Palerma Aleksandar Trajkovski. „Druhý polčas bol sklamaním. Chýbalo nám však zopár hráčov,“ citovala kormidelníka Talianov Giampiera Venturu agentúra AP.

„Pískanie v závere sme si zalúžili za to, ako sme hrali po prestávke, aj keď národný tím by nikdy nemal byť vypískaný. Fanúšikom by sme mali pomôcť k tomu, aby nám zatlieskali, no tiež by mali oni pomôcť nám,“ skonštatoval Ventura. Doplnil ho obranca Andrea Barzagli: „Či pôjdeme na majstrovstvá sveta? Sme Taliansko a musíme tam byť.“

V bránke domáceho tímu opäť stál Gianluigi Buffon, bol to pre neho 172. štart v národnom mužstve. Viac reprezentačných vystúpení majú na svojom konte len traja niekdajší futbalisti: Egypťania Ahmed Hassan (184) a Hossam Hassan (178) a Mexičan Claudio Suárez (177).

Ak sa Taliani prebojujú na svetový šampionát do Ruska a Buffon bude v kádri, osamostatní sa na čele historického poradia hráčov s najvyšším počtom účastí na MS – aktuálne má na konte päť šampionátov (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) a o prvú priečku sa delí s Nemcom Lotharom Matthäusom a Mexičanom Antoniom Carbajalom.